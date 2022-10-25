https://sputniknews.com.tr/20221025/suudi-arabistan-bazi-ulkeleri-petrol-piyasalarini-manipule-etmekle-sucladi-1062694562.html
Suudi Arabistan, bazı ülkeleri petrol piyasalarını manipüle etmekle suçladı
Suudi Arabistan, bazı ülkeleri petrol piyasalarını manipüle etmekle suçladı
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, bazı ülkelerin, piyasaları manipüle etme mekanizmasi olarak stratejik rezervlerdeki petrole başvurduğunu... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T19:30+0300
2022-10-25T19:30+0300
2022-10-25T19:30+0300
ekonomi
suudi arabistan
enerji
petrol
piyasa
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Reuters’in haberine göre, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdül Aziz Bin Selman bugün, bazı ülkelerin piyasaları manipüle etme mekanizmasi olarak stratejik rezervlerinden yararlandığını açıkladı” ifadesine yer verildi.Prens, bu ülkelerin adlarını çekmedi. Habere göre, Prens Abdül Aziz Bin Selman, stratejik rezervin, yalnızca tedarik kıtlığını yumuşatma mekanizması olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.Stratejik rezervlerden petrol satışının, yakın gelecekte olumsuz ekonomik sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Suudi Bakan, “Stratejik rezerv kaybının önümüzdeki aylarda acı verici olabileceğini açıklamak benim görevim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/opec-petrol-piyasasinda-krizi-onlemek-icin-uygun-zamanda-hareket-ettik-1062462105.html
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suudi arabistan, enerji, petrol, piyasa
suudi arabistan, enerji, petrol, piyasa
Suudi Arabistan, bazı ülkeleri petrol piyasalarını manipüle etmekle suçladı
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, bazı ülkelerin, piyasaları manipüle etme mekanizmasi olarak stratejik rezervlerdeki petrole başvurduğunu belirtti.
Reuters’in haberine göre, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdül Aziz Bin Selman bugün, bazı ülkelerin piyasaları manipüle etme mekanizmasi olarak stratejik rezervlerinden yararlandığını açıkladı” ifadesine yer verildi.
Prens, bu ülkelerin adlarını çekmedi. Habere göre, Prens Abdül Aziz Bin Selman, stratejik rezervin, yalnızca tedarik kıtlığını yumuşatma mekanizması olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.
Stratejik rezervlerden petrol satışının, yakın gelecekte olumsuz ekonomik sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Suudi Bakan, “Stratejik rezerv kaybının önümüzdeki aylarda acı verici olabileceğini açıklamak benim görevim” dedi.