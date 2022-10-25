https://sputniknews.com.tr/20221025/suudi-arabistan-bazi-ulkeleri-petrol-piyasalarini-manipule-etmekle-sucladi-1062694562.html

Suudi Arabistan, bazı ülkeleri petrol piyasalarını manipüle etmekle suçladı

Suudi Arabistan, bazı ülkeleri petrol piyasalarını manipüle etmekle suçladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Selman, bazı ülkelerin, piyasaları manipüle etme mekanizmasi olarak stratejik rezervlerdeki petrole başvurduğunu... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T19:30+0300

2022-10-25T19:30+0300

2022-10-25T19:30+0300

ekonomi

suudi arabistan

enerji

petrol

piyasa

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Reuters’in haberine göre, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdül Aziz Bin Selman bugün, bazı ülkelerin piyasaları manipüle etme mekanizmasi olarak stratejik rezervlerinden yararlandığını açıkladı” ifadesine yer verildi.Prens, bu ülkelerin adlarını çekmedi. Habere göre, Prens Abdül Aziz Bin Selman, stratejik rezervin, yalnızca tedarik kıtlığını yumuşatma mekanizması olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.Stratejik rezervlerden petrol satışının, yakın gelecekte olumsuz ekonomik sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Suudi Bakan, “Stratejik rezerv kaybının önümüzdeki aylarda acı verici olabileceğini açıklamak benim görevim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221018/opec-petrol-piyasasinda-krizi-onlemek-icin-uygun-zamanda-hareket-ettik-1062462105.html

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