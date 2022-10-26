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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Adımızın gündeme gelmesi normal
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Adımızın gündeme gelmesi normal
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında adı geçen Rıza Çalımbay, “Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:12+0300
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spor
rıza çalımbay
valerien ismael
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Valerien Ismael sonrası isminin gündeme gelmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.Rıza Çalımbay, Valerien Ismael'in görevden alınacağı haberleri sonrası adının Beşiktaş ile anılması hakkında önemli ifadeler kullandı. Çalımbay, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi normal" şeklinde konuştu.Çalımbay ayrıca, "Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışız, şampiyonluklar yaşamışız, kaptanlık yapmışız. Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal" sözlerini kullandı.
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rıza çalımbay, valerien ismael, beşiktaş
rıza çalımbay, valerien ismael, beşiktaş

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Adımızın gündeme gelmesi normal

14:12 26.10.2022
© AARıza Çalımbay
Rıza Çalımbay - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında adı geçen Rıza Çalımbay, “Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi normal” dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Valerien Ismael sonrası isminin gündeme gelmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Rıza Çalımbay, Valerien Ismael'in görevden alınacağı haberleri sonrası adının Beşiktaş ile anılması hakkında önemli ifadeler kullandı. Çalımbay, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi normal" şeklinde konuştu.
Çalımbay ayrıca, "Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışız, şampiyonluklar yaşamışız, kaptanlık yapmışız. Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal" sözlerini kullandı.
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