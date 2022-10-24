Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a hakem tepkisi: Bağırmak için geç kaldınız

"Önümüzde Galatasaray ile Beşiktaş maçı da var, çok hassas olunması gereken bir süreç. Şimdi Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor. Muhtemelen onların da canları yanmıştır. Anlayışla karşılıyorum ancak bunun Beşiktaş-Galatasaray maçında hakemleri yanlış yönlendirebilecek, ödün verebilecek, yapılan hataların telafisinin şeklen veya kasıtlı olarak yapacakları bir maç olmamasını diliyorum. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir maç olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp öteki maçta ötekine sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız. Yani eyyamcılığa gerek yok. Hakemler her maça, birisinin hatasını bir öteki maçta düzeltecekmiş mantalitesiyle sahaya çıkmamaları lazım. Bu Beşiktaş-Galatasaray maçına umarım yansımaz. En önemlisi de bugün başkasına yapılan haksızlığa müdahale etmez, taraf olmazsanız, yarın bunlar size de yapılabilir. Onun için kulüp başkanları bugünden sonra umarım şapkalarını öne koyar. TFF başkanı da benim 1-2 yıldır söylediklerime umarım kulak verir."