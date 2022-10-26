https://sputniknews.com.tr/20221026/prof-dr-oyan-tuik-siyasi-baskilarla-tufeyi-dusuk-gosteriyor-1062723898.html

Prof. Dr. Oyan: TÜİK, siyasi baskılarla TÜFE’yi düşük gösteriyor

Prof. Dr. Oyan: TÜİK, siyasi baskılarla TÜFE’yi düşük gösteriyor

Prof. Dr. Oğuz Oyan, sermaye kesimi ve iktidarın görüş birliği ile TÜFE’yi baskıladığını iddia etti. Oyan, TÜİK’in siyasi baskılar nedeniyle TÜFE’yi düşük... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:44+0300

2022-10-26T14:44+0300

2022-10-26T14:44+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

üretim

tarım

çiftçi

gelir vergisi

kooperatif

enflasyon

üretici fiyat endeksi (üfe)

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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25.10.2022 Ankara Farkı İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, Prof. Dr. Oğuz Oyan konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Prof. Dr. Oğuz Oyan konuk olarak katıldı. Oyan programda, 2023 bütçesine ve yeniden değerleme oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Asgari ücretin TÜFE oranına göre belirlendiğini bildiren Oyan, TÜFE oranının yüksek olmasının 'hem devlet hem de özel sektör açısından ilave harcama kalemi yarattığını' kaydetti. Oyan, “TÜİK siyasi baskılarla TÜFE’yi sürekli manipüle ediyor. Çünkü Türkiye’de asgari ücreti TÜFE’ye göre belirleniyor. Burada sermaye ve iktidar anlaşmış TÜFE’yi baskılıyor. Örneğin memur, emekli maaşlarında enflasyon farkları TÜFE’ye göre belirleniyor. TÜFE yüksek olsa devlet açısından ilave harcama gerekiyor. Özel sektördeki bütün ücret paritesini değiştirecek. TÜFE bu nedenle baskılanıyor. Çünkü bir bölüşüm kategorisi olarak işin içine giriyor. Hem kamuda daha büyük ölçüde de özel sektörde. Bu arada ÜFE’de aynı şeyi görmüyoruz. Çünkü devletin gelirlerinin önemli bir bölümünde ÜFE esas alınıyor. Bu nedenle TÜFE yüzde 82’lerde iken ÜFE yüzde 151’in üstünde” şeklinde konuştu.‘Bütçede gerçek dışı hedefler var’TÜİK’in öngörü yeteneklerinin sınırlandığı yönünde görüş bildiren Oyan, şu açıklamaları yaptı:‘Bütçe, krize çözüm bütçesi değil’Krize bir çözüm içermeyen, aksine krizin üzerine körükle giden bir bütçe planı olduğunu öne süren Oyan, 2022 yılının ilk yarısında bütçenin fazla verdiğini söyleyerek bu durumun nedenlerini şöyle açıkladı:‘Gelir vergisi dilimi genişletilmeli’Gelir vergisi diliminin genişletilmemesini gelir vergisi tahsilatının azalacağı önermesine bağlayan Oyan, “Yeniden değerleme oranına göre gelir vergisi dilimleri her yıl genişletilmek zorunda. Bunu uygulamıyorlar. Nedeni de şu; eğer vergi dilimleri oranı yeniden değerleme oranı kadar yani enflasyon oranı kadar diyelim genişletilirse o zaman özellikle emekçi kesimlerin daha düşük oranlardan vergilenmesi söz konusu olacak ve gelir vergisi tahsilatı azalacak. Dolayısıyla onu azaltmamak için enflasyonun altında genişletiliyor. Gereken yapılmıyor açıkçası” dedi.‘Üretimde devlet katkısı artmalı’Çiftçilerin bireysel olarak fiyat belirleyemediğini, bu sebeple tarımda çift yönlü bir sömürü altında oldukları yönünde görüş belirten Oyan, üretimde devlet katkısının artması gerektiğini savundu. Oyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221005/tuik-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1061975749.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), üretim, tarım, çiftçi, gelir vergisi, kooperatif, enflasyon, üretici fiyat endeksi (üfe), tüketici fiyat endeksi (tüfe), ekonomi, özel sektör