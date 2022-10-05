https://sputniknews.com.tr/20221005/tuik-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1061975749.html

'TÜİK araştırılsın' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

'TÜİK araştırılsın' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti'nin 'TÜİK verilerinin gerçek dışı olması, gerçek enflasyon verilerinin tespit edilmesi'ne yönelik araştırma önergesi AK Parti ve MHP tarafından... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T10:02+0300

2022-10-05T10:02+0300

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türkiye

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından 'TÜİK verilerinin gerçek dışı olması, kamuoyunun TÜİK’e olan güveninin yeniden sağlanması ve gerçek enflasyon verilerinin tespit edilmesi' amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.Araştırma önergesi teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:Sunulan araştırma önergesi AK Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

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türkiye, tbmm, türkiye istatistik kurumu (tüik)