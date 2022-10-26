https://sputniknews.com.tr/20221026/mhp-her-ilde-su-ihtiyaci-olan-bir-koye-cesme-hayrati-yaptiracagini-duyurdu-1062736957.html

MHP, her ilde su ihtiyacı olan bir köye çeşme hayratı yaptıracağını duyurdu

MHP, her ilde su ihtiyacı olan bir köye çeşme hayratı yaptıracağını duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını belirterek, "Böylelikle... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T20:47+0300

2022-10-26T20:47+0300

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türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

çeşme

köy

çeşme hayratı

semih yalçın

türkler

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını açıkladı.Yalçın, yazılı açıklamasında, eski medeniyetlerde de rastlanan, insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımının ve çeşme vakfının, özellikle Türkler tarafından önde gelen bir hayır sayıldığını belirtti.Anadolu Türk mimarisinde bilinen en eski çeşmelerden birinin Artuklu Beyliği'nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından 12'nci yüzyılda Mardin'de yaptırılan hayrat olduğunu aktaran Yalçın, daha sonra gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde sultanlar, devlet adamları ve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedildiğini vurguladı.Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenlerin, dikkati çeken mimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanındıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220921/mhp-paylasti-liderimiz-yollarda-1061483611.html

türkiye

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), çeşme, köy, çeşme hayratı, semih yalçın, türkler