Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221026/mhp-her-ilde-su-ihtiyaci-olan-bir-koye-cesme-hayrati-yaptiracagini-duyurdu-1062736957.html
MHP, her ilde su ihtiyacı olan bir köye çeşme hayratı yaptıracağını duyurdu
MHP, her ilde su ihtiyacı olan bir köye çeşme hayratı yaptıracağını duyurdu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını belirterek, "Böylelikle... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T20:47+0300
2022-10-26T20:49+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
çeşme
köy
çeşme hayratı
semih yalçın
türkler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062736813_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_68ac055144b57933f158e347bf66c3da.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını açıkladı.Yalçın, yazılı açıklamasında, eski medeniyetlerde de rastlanan, insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımının ve çeşme vakfının, özellikle Türkler tarafından önde gelen bir hayır sayıldığını belirtti.Anadolu Türk mimarisinde bilinen en eski çeşmelerden birinin Artuklu Beyliği'nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından 12'nci yüzyılda Mardin'de yaptırılan hayrat olduğunu aktaran Yalçın, daha sonra gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde sultanlar, devlet adamları ve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedildiğini vurguladı.Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenlerin, dikkati çeken mimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanındıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220921/mhp-paylasti-liderimiz-yollarda-1061483611.html
türkiye
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062736813_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_61cc53b61f640e182a333393dc143804.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), çeşme, köy, çeşme hayratı, semih yalçın, türkler
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), çeşme, köy, çeşme hayratı, semih yalçın, türkler

MHP, her ilde su ihtiyacı olan bir köye çeşme hayratı yaptıracağını duyurdu

20:47 26.10.2022 (güncellendi: 20:49 26.10.2022)
© AAçeşme hayratı
çeşme hayratı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
Abone olTelegram
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını belirterek, "Böylelikle atalarımızın asırlardır sürdürdüğü faziletli bir gelenek, partimizce bir kez daha ihya edilmiş olacak, hem de ihtiyaç sahiplerinin hayır duasına mazhar olunacaktır" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını açıkladı.
Yalçın, yazılı açıklamasında, eski medeniyetlerde de rastlanan, insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımının ve çeşme vakfının, özellikle Türkler tarafından önde gelen bir hayır sayıldığını belirtti.
Anadolu Türk mimarisinde bilinen en eski çeşmelerden birinin Artuklu Beyliği'nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından 12'nci yüzyılda Mardin'de yaptırılan hayrat olduğunu aktaran Yalçın, daha sonra gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde sultanlar, devlet adamları ve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedildiğini vurguladı.
Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenlerin, dikkati çeken mimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanındıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Bir kişi, kurum veya topluluk adına çeşme hayratı vakfedilmesi, aynı zamanda adına hayır işlenenlerin isimlerinin, hatıralarının ve düşüncelerinin yaşatılması, unutulmamalarının sağlanması bakımından da önemlidir. Bu manada çeşme hayratı vakfetmek, toplumsal bilinci ve hafızayı diri tutan, milletçe vefayı canlı kılan erdemli işlerden biridir. Bütün bu gerçekler ışığında hem MHP tarafından başlatılan 'Köyüm Benim' temalı sohbet toplantıları sürecine katkıda bulunmak ve köylümüzle partililerimizin kaynaşmasını ölümsüzleştirmek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayır işlemek maksadıyla çeşme hayratı vakfetme kararı alınmıştır.
Bu çerçevede, her ilimizde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptırılacaktır. Böylelikle atalarımızın asırlardır sürdürdüğü faziletli bir gelenek partimizce bir kez daha ihya edilmiş olacak, hem de ihtiyaç sahiplerinin hayır duasına mazhar olunacaktır. Bu arada bu çeşme hayratlarının her biri, tesis edilecekleri ilden yetişmiş bütün şehitlerimizin anılarına ve aziz ruhlarına adanacaktır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
TÜRKİYE
MHP paylaştı: 'Liderimiz yollarda’
21 Eylül, 21:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала