Kılıçdaroğlu: Ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim

"Helalleşmeyi şunun için yaptım. Haksızlığa uğrayan birisine 'Bizdendir, bizden değildir' diye bir ayrım yapmamamız lazım. Birisi haksızlığa uğradıysa o haksızlığı gidermek için bir şekilde oturup helalleşmemiz lazım. Bizim de eksiğimiz oldu, onu da söyleyeyim. Bizim de yanlışımız oldu. Bizim de kabahatlerimiz oldu. Sağlıklı beraberliği, birlikteliği büyütebilirsek çok daha güzel şeyler inşa edebiliriz. Din, dil ayrımı... Biz Osmanlı'dan devraldık ve güzel Cumhuriyet'imizi kurduk. Her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından insanlarımız var. Bunları bir ayrımcılık olarak değil, zenginlik olarak kabul etmeliyiz."