https://sputniknews.com.tr/20221026/kilicdaroglu-ulkuculuk-vatanseverlikse-bayrak-severlikse-bir-numarali-ulkucu-milliyetci-benim-1062739498.html

Kılıçdaroğlu: Ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim

Kılıçdaroğlu: Ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer benim bildiğim ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim" dedi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T21:59+0300

2022-10-26T21:59+0300

2022-10-26T22:06+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

helalleşme

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine üye katılım töreninde konuştu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, farklı partilerden istifa eden 121 kişinin partisine katılımı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki törende, temsili olarak 8 kişiye rozet taktı.Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, içinde bulunulan durumdan ülkeyi kurtarmak gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.'Bunları bir ayrımcılık olarak değil, zenginlik olarak kabul etmeliyiz'Helalleşme buluşmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Bayrak ve vatanın kırmızı çizgi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Dolayısıyla çizgiyi böyle koyduğunuz zaman hiçbir sorununuz da kalmamış olur" dedi.'Ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim'Ülkücülük ve milliyetçiliğin kendisi için önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Hastanelerin orduya iadesini sağlamak için mücadele ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nasıl oluyor da biz, vatansever olmuyoruz?" diye sordu.Bu ülkede yaşayan sağduyulu insanların ferasetine güvendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer biz, ne derlerse desinler sağlam ve kararlı adımlarla gidersek, Türkiye'yi içinde bulunduğu bugünkü bunalımdan kurtarırsak, bence bu ülkeye en büyük hizmeti yapmış oluruz" dedi.Meselenin bir parti meselesi olayını çoktan aştığını, artık bir Türkiye meselesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun içinin boşaldığını, insanların bulundukları yerlerde artık yaşayamadığını söyledi.'Liyakati getirmeliyiz, topluma da örnek olmalıyız'Devletle siyaset arasında fark olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, siyasette liyakat olmadığını ama devlette liyakatin bulunduğunu vurguladı.Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Türkiye'de adaletsizliklerin yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, hapishanelerde çok sayıda insanın gereksiz yere tutulduğunu belirtti.Devletin intikamla, öç alma duygusuyla değil; adaletle, liyakatla yönetilebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok'Kılıçdaroğlu, "bir adım daha attığını" söyleyerek, şöyle konuştu:Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında ciddi atak yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, gelişmiş ülkelerin ürettiğini Türkiye'nin pazarladığını dile getirdi ve "Niye biz üretmiyoruz? Ne eksiğimiz var?" sorusunu yöneltti.Üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerde hoca bırakmadılar. Farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur, insanlar farklı düşündüğü zaman dünyayı büyütürler, geliştirirler ve eğitimin temelinde de merak duygusu vardır. Ne kadar çok insan merak ederse yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni keşifler yapabilir. Dolayısıyla eğitim sisteminin de bu bağlamda merak duygusunu büyütecek çerçevede yeniden ele alınması lazım" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221025/kilicdaroglu-41-aileye-sozum-var-hesabini-soracagiz-1062681461.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), helalleşme