https://sputniknews.com.tr/20221025/kilicdaroglu-41-aileye-sozum-var-hesabini-soracagiz-1062681461.html
Kılıçdaroğlu: 41 aileye sözüm var, hesabını soracağız
Kılıçdaroğlu: 41 aileye sözüm var, hesabını soracağız
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciası üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "41 aileye sözüm var... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:08+0300
2022-10-25T14:08+0300
2022-10-25T14:08+0300
politika
tbmm
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221025/bartin-sorusturmasi-muessese-muduru-ve-is-guvenligi-baskani-adliyede-sadece-10-dakika-kaldi-1062670111.html
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tbmm, chp, kemal kılıçdaroğlu
tbmm, chp, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: 41 aileye sözüm var, hesabını soracağız
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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciası üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "41 aileye sözüm var, onların hesabını soracağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"41 kişinin hesabını kim verecek, yetimlerin hesabını kim verecek. Babasız kalan çocukların, eşsiz kalan eşlerin hesabını kim verecek. Asıl fail belli değil. Faciada ölümleri artıran etkenlerin başında havalandırma sistemlerinin yanlış planlanması geliyor diye rapor hazırlanmış. 41 insanın hayatına mal oluyor, hala ortada sorumlu yok. Bu işin failleri, sorumluları kim onu bulacaksınız. Soma'da olduğu gibi üstü kapatılmamalı. 41 aileye sözüm var, onların hesabını soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın."