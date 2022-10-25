Kılıçdaroğlu: 41 aileye sözüm var, hesabını soracağız

"41 kişinin hesabını kim verecek, yetimlerin hesabını kim verecek. Babasız kalan çocukların, eşsiz kalan eşlerin hesabını kim verecek. Asıl fail belli değil. Faciada ölümleri artıran etkenlerin başında havalandırma sistemlerinin yanlış planlanması geliyor diye rapor hazırlanmış. 41 insanın hayatına mal oluyor, hala ortada sorumlu yok. Bu işin failleri, sorumluları kim onu bulacaksınız. Soma'da olduğu gibi üstü kapatılmamalı. 41 aileye sözüm var, onların hesabını soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın."