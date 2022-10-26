https://sputniknews.com.tr/20221026/istirahat-raporu-icin-para-isteyen-doktora-ev-hapsi-1062708708.html
İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T02:02+0300
2022-10-26T02:02+0300
2022-10-26T02:02+0300
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doktor
istirahat
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para
ev hapsi
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Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.’ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/izmirde-istirahat-raporu-icin-para-istedigi-ileri-surulen-doktor-aciga-alindi-1062633966.html
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izmir, doktor, istirahat, rapor, para, ev hapsi
izmir, doktor, istirahat, rapor, para, ev hapsi
İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
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İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan doktor H.B.C.'ye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.’ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.