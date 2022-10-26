https://sputniknews.com.tr/20221026/istirahat-raporu-icin-para-isteyen-doktora-ev-hapsi-1062708708.html

İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T02:02+0300

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türkiye

izmir

doktor

istirahat

rapor

para

ev hapsi

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Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.’ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/izmirde-istirahat-raporu-icin-para-istedigi-ileri-surulen-doktor-aciga-alindi-1062633966.html

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izmir, doktor, istirahat, rapor, para, ev hapsi