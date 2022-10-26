Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221026/istirahat-raporu-icin-para-isteyen-doktora-ev-hapsi-1062708708.html
İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T02:02+0300
2022-10-26T02:02+0300
türkiye
izmir
doktor
istirahat
rapor
para
ev hapsi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/28/1039522883_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_9a7efee37475f6b98aaece7dd524f8f7.jpg
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.’ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/izmirde-istirahat-raporu-icin-para-istedigi-ileri-surulen-doktor-aciga-alindi-1062633966.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/28/1039522883_54:0:1366:984_1920x0_80_0_0_465867eeeae1570695cd0f7dd9dd78bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, doktor, istirahat, rapor, para, ev hapsi
izmir, doktor, istirahat, rapor, para, ev hapsi

İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

02:02 26.10.2022
© Flickrdoktor - reçete - hastane -
doktor - reçete - hastane - - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Flickr
Abone olTelegram
İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan doktor H.B.C.'ye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.’ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
TÜRKİYE
İzmir’de istirahat raporu için para istediği ileri sürülen doktor açığa alındı
24 Ekim, 03:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала