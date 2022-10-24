https://sputniknews.com.tr/20221024/izmirde-istirahat-raporu-icin-para-istedigi-ileri-surulen-doktor-aciga-alindi-1062633966.html

İzmir’de istirahat raporu için para istediği ileri sürülen doktor açığa alındı

İzmir’de istirahat raporu için para istediği ileri sürülen doktor açığa alındı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T03:56+0300

2022-10-24T03:56+0300

2022-10-24T03:56+0300

türkiye

izmir

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hekim

doktor

rapor

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İzmir'de Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktorun, para karşılığı hastalara rapor verdiği iddiları üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme başlatılan hekim hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

https://sputniknews.com.tr/20221006/ozel-hastane-yonetmeliginde-degisiklik-1062026152.html

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izmir, buca, hekim, doktor, rapor, para