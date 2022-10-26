https://sputniknews.com.tr/20221026/ingilterenin-yeni-basbakani-sunakin-unutulmaz-gaflari-1062719912.html

İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak'ın unutulmaz gafları

İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak'ın unutulmaz gafları

Rishi Sunak dün resmen hükümeti kurarak İngiltere'nin 57. Başbakanı olarak göreve başladı. Ülkenin 2022'de görev yapan 3. başbakanı olan Sunak, ülkeyi içinde... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T12:38+0300

2022-10-26T12:38+0300

2022-10-26T12:41+0300

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gaf

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Rishi Sunak dün resmen hükümeti kurarak İngiltere'nin 57. Başbakanı olarak göreve başladı. Ülkenin 2022'de görev yapan 3. başbakanı olan Sunak, ülkeyi içinde bulunduğu derin siyasi kaostan çıkarmaya ve "yaklaştığından korkulan" ekonomik krizden korumaya çalışacak.42 yaşındaki Sunak, aynı zamanda modern Britanya'nın en genç başbakanı ve ilk Hint asıllı lideri oldu.Sunak'ın göreve gelmeden önceki gafları sosyal medyada çokça tartışılmıştı.Çocuklara 'Ben 'kola' bağımlısıyım' demiştiİngilizce'de kokain için kullanılan 'coke' ifadesi aynı zamanda içecek olan kola için de kullanılıyor.T24'ün aktardığına göre Sunak, 2019'da gerçekleştirdiği bir okul ziyaretinde öğrencilerle yaptığı sohbette "Ben tam bir 'coke' bağımlısıyım" demişti. Öğrenciler gülüşmeye başlayınca Sunak durumu fark ederek, "Coca-Cola bağımlısıyım" diye kendini düzeltmişti.Temassız kart kullanmayı başaramadıRishi Sunak'ın bu mart ayında kredi kartıyla temassız ödeme yapma girişiminin başarısız olması da viral olmuştu.Kendisinin olmayan arabaSunak'ın Britanya siyasetinin en varlıklı isimlerinden olması da hep tartışma konusu oldu. Sunak, benzin fiyatlarıyla ilgili bir PR çalışması yürütmeye çalıştığında, kırmızı bir 'hatchback' araba kendisininmiş gibi davrandı.Kısa süre sonra benzin doldurduğu arabanın aslında benzinlikte çalışan bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Sunak, daha sonra arabanın kendisine ait olmadığını kabul etti.Birçok kişi Sunak'ı "daha az varlıklı gibi davranmaya çalışmakla" suçladı.'Ice Ice Baby' vakasıThe Times'ın haberine göre Sunak geçmişte bir siyasi toplantıda bir anda Vanilla Ice'ın 90'lar klasiği rap şarkısı 'Ice Ice Baby'yi söylemeye başladı. Habere göre bazı katılımcılar 'gülmekten yerlere yattı.''İşçi sınıfından arkadaşım yok'Sunak'ın 2001'deki bir BBC belgeselinde yaptığı açıklama, bu sene sosyal medyada tekrar yayıldı. Bu videoda Sunak, 'işçi sınıfından arkadaşı olmadığını' itiraf ediyordu: "Aristokrat olan arkadaşlarım var, üst sınır arkadaşlarım var, işçi sınıfından arkadaşlarım var... Şey, aslında işçi sınıfı değiller."En iyi olduğu konu coğrafya değilTemmuz ayında Spectator TV'ye verdiği söyleşide Sunak'a başbakan olması durumunda İskoçya ile Londra arasındaki ilişkileri düzeltmek için orada çok zaman geçirip geçirmeyeceği soruldu.Sunak cevap olarak, "Bence insanlar bunu ciddiye aldığımı görüyor. Darlington'da ekonomi kampüsü kurulurken Maliye Şansölyesi bendim" dedi.Darlington İskoçya'da değil, İngiltere'de bulunuyor.Gazetecilere yardım paketiSunak'ın bu yaz başbakan olmak için yürüttüğü ve sonunda başarısız olduğu kampanyada kendisini takip eden gazetecilere içinde çikolata, güneş kremi ve gazoz bulunan bir yardım paketi vermesi de alay konusu olmuştu.'Parayı yokluk çeken bölgelerden çekiyorum'The New Statesmen'a bu yaz sızdırılan bir videoda Sunak'ın Muhafazakar Partililere 'yoksul bölgelerden parayı çekmesiyle' övündüğü görülmüştü. Video, Sunak'ın imajına büyük zarar verdi.

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