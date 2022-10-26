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İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Kuzey İrlanda meselesi ile Ukrayna krizi ele... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T01:11+0300
2022-10-26T01:11+0300
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, görüşmede, Biden'ın, Sunak'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği ve iki liderin birlikte yakın çalışmayı dört gözle beklediği bildirildi.Biden'ın, İngiltere'nin ABD'nin en yakın müttefiki olmaya devam ettiğini söylediği kaydedilen açıklamada, Sunak'ın da iki ülke arasındaki ilişkinin muazzam gücü üzerinde mutabık olduklarını ifade ettiği vurgulandı.Açıklamada, "Liderler, hem ikili düzeyde hem de (Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki) AUKUS anlaşmasının istikrarı artırma ve Çin'in kötü niyetli etkisine karşı koyma çabalarının bir parçasını oluşturduğu Hint-Pasifik gibi bölgelerde İngiltere-ABD iş birliğinin kapsamını ele aldı" ifadesine yer verildi.Görüşmede, 'İngiltere ile ABD'nin, Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta başarısız olmasını sağlamak amacıyla oynadıkları öncü rolü dile getirdiklerine' değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221025/ingilterede-yeni-kabine-belli-oldu-1062702166.html
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sunak, rishi sunak, ingiltere, abd, joe biden
sunak, rishi sunak, ingiltere, abd, joe biden

İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

01:11 26.10.2022
© AARishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Kuzey İrlanda meselesi ile Ukrayna krizi ele alındı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, görüşmede, Biden'ın, Sunak'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği ve iki liderin birlikte yakın çalışmayı dört gözle beklediği bildirildi.
Biden'ın, İngiltere'nin ABD'nin en yakın müttefiki olmaya devam ettiğini söylediği kaydedilen açıklamada, Sunak'ın da iki ülke arasındaki ilişkinin muazzam gücü üzerinde mutabık olduklarını ifade ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Liderler, hem ikili düzeyde hem de (Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki) AUKUS anlaşmasının istikrarı artırma ve Çin'in kötü niyetli etkisine karşı koyma çabalarının bir parçasını oluşturduğu Hint-Pasifik gibi bölgelerde İngiltere-ABD iş birliğinin kapsamını ele aldı" ifadesine yer verildi.
Görüşmede, 'İngiltere ile ABD'nin, Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta başarısız olmasını sağlamak amacıyla oynadıkları öncü rolü dile getirdiklerine' değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Başbakan Sunak ve Başkan Biden, Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı koruyarak Kuzey İrlanda halkının güvenlik ve refaha sahip olmasını sağlama ihtiyacı konusunda da mutabık kaldılar. Liderler, Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde şahsen görüşmeyi dört gözle bekliyor.”
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