https://sputniknews.com.tr/20221026/dunyada-bu-yilin-ilk-6-ayinda-hava-yolu-yolcusu-yuzde-69-artti-1062709959.html

Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı

Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), bu yılın ilk 6 ayında hava yolunu kullanan yolcuların sayısında yüzde 69'luk artış olduğunu duyurdu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T06:28+0300

2022-10-26T06:28+0300

2022-10-26T06:28+0300

dünya

havayolu

yolcu uçağı

yolcu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056286446_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4211b93a61ec2825566fa394059d6506.jpg

Fas'ın Marakeş kentinde 22-28 Ekim'de düzenlenen ACI yıllık kongresinde konuşan Konsey Başkanı Luis Felipe de Oliveira, bu yılın ilk 6 ayında hava yoluyla yolculuk yapanların sayısının 3 milyarı bulduğunu açıkladı.Oliveira artışın 2022 yaz mevsimindeki rezervasyonlara bağladığını, bunun da iki yılın ardından Kovid-19 sebebiyle gelen kısıtlamalar sonrasında gerçekleştiğine dikkati çekti.Hava yollarını kullanan yolcuların yılın ilk yarısında yüzde 69 arttığını söyleyen Oliveira, yıl sonu tahminini "Bu yılın sonuna dek dünya çapında yolcu sayısı 6 milyar 800 milyona ulaşabilir" şeklinde ifade etti.Seyahat sektörü, Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında en çok etkilenen alanların başında yer aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tahminlerine göre bunun etkilerinin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

havayolu, yolcu uçağı, yolcu