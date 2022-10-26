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https://sputniknews.com.tr/20221026/dunyada-bu-yilin-ilk-6-ayinda-hava-yolu-yolcusu-yuzde-69-artti-1062709959.html
Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı
Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), bu yılın ilk 6 ayında hava yolunu kullanan yolcuların sayısında yüzde 69'luk artış olduğunu duyurdu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T06:28+0300
2022-10-26T06:28+0300
dünya
havayolu
yolcu uçağı
yolcu
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Fas'ın Marakeş kentinde 22-28 Ekim'de düzenlenen ACI yıllık kongresinde konuşan Konsey Başkanı Luis Felipe de Oliveira, bu yılın ilk 6 ayında hava yoluyla yolculuk yapanların sayısının 3 milyarı bulduğunu açıkladı.Oliveira artışın 2022 yaz mevsimindeki rezervasyonlara bağladığını, bunun da iki yılın ardından Kovid-19 sebebiyle gelen kısıtlamalar sonrasında gerçekleştiğine dikkati çekti.Hava yollarını kullanan yolcuların yılın ilk yarısında yüzde 69 arttığını söyleyen Oliveira, yıl sonu tahminini "Bu yılın sonuna dek dünya çapında yolcu sayısı 6 milyar 800 milyona ulaşabilir" şeklinde ifade etti.Seyahat sektörü, Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında en çok etkilenen alanların başında yer aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tahminlerine göre bunun etkilerinin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.
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havayolu, yolcu uçağı, yolcu
havayolu, yolcu uçağı, yolcu

Dünyada bu yılın ilk 6 ayında hava yolu yolcusu yüzde 69 arttı

06:28 26.10.2022
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), bu yılın ilk 6 ayında hava yolunu kullanan yolcuların sayısında yüzde 69'luk artış olduğunu duyurdu.
Fas'ın Marakeş kentinde 22-28 Ekim'de düzenlenen ACI yıllık kongresinde konuşan Konsey Başkanı Luis Felipe de Oliveira, bu yılın ilk 6 ayında hava yoluyla yolculuk yapanların sayısının 3 milyarı bulduğunu açıkladı.
Oliveira artışın 2022 yaz mevsimindeki rezervasyonlara bağladığını, bunun da iki yılın ardından Kovid-19 sebebiyle gelen kısıtlamalar sonrasında gerçekleştiğine dikkati çekti.
Hava yollarını kullanan yolcuların yılın ilk yarısında yüzde 69 arttığını söyleyen Oliveira, yıl sonu tahminini "Bu yılın sonuna dek dünya çapında yolcu sayısı 6 milyar 800 milyona ulaşabilir" şeklinde ifade etti.
Seyahat sektörü, Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında en çok etkilenen alanların başında yer aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tahminlerine göre bunun etkilerinin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.
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