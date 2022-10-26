https://sputniknews.com.tr/20221026/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kimse-kahraman-ordumuzun-sanli-mucadelesini-karalamaya-curet-edemez-1062741952.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alarak, "Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:37+0300
2022-10-26T22:37+0300
2022-10-26T22:37+0300
politika
fuat oktay
tsk
tbmm
şebnem korur fincancı
kimyasal saldırı
kimyasal silah
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056757951_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c64d4d0dabe177f24837c79af33ae50f.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef aldı. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.''
https://sputniknews.com.tr/20221026/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi-1062711523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056757951_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2ce9b747c7d753547c2bc43fdec94caf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat oktay, tsk, tbmm, şebnem korur fincancı, kimyasal saldırı, kimyasal silah, tepki
fuat oktay, tsk, tbmm, şebnem korur fincancı, kimyasal saldırı, kimyasal silah, tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alarak, "Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef aldı.
Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.''