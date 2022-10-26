https://sputniknews.com.tr/20221026/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kimse-kahraman-ordumuzun-sanli-mucadelesini-karalamaya-curet-edemez-1062741952.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alarak, "Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T22:37+0300

2022-10-26T22:37+0300

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fuat oktay

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şebnem korur fincancı

kimyasal saldırı

kimyasal silah

tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef aldı. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.''

https://sputniknews.com.tr/20221026/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi-1062711523.html

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fuat oktay, tsk, tbmm, şebnem korur fincancı, kimyasal saldırı, kimyasal silah, tepki