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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alarak, "Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-26T22:37+0300
politika
fuat oktay
tsk
tbmm
şebnem korur fincancı
kimyasal saldırı
kimyasal silah
tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef aldı. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.''
https://sputniknews.com.tr/20221026/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi-1062711523.html
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fuat oktay, tsk, tbmm, şebnem korur fincancı, kimyasal saldırı, kimyasal silah, tepki
fuat oktay, tsk, tbmm, şebnem korur fincancı, kimyasal saldırı, kimyasal silah, tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez

22:37 26.10.2022
© AAAzerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.
Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alarak, "Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya cüret edemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef aldı.
Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.''
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
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