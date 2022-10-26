Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221026/apden-hirvatistanin-schengen-uyeligine-yesil-isik-1062709842.html
AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık
AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık
Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki serbest seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına yeşil ışık yaktı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T04:39+0300
2022-10-26T04:42+0300
dünya
schengen
schengen bölgesi
hırvatistan
ap
avrupa parlamentosu (ap)
onay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101886/19/1018861956_0:2:1116:630_1920x0_80_0_0_745d515572e1f681d420e4fc5aa6d96c.jpg
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi'nde Hırvatistan'ın Schengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8'e karşı 45 oyla kabul edildi.AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan'ın, Schengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.Raporda, AB Konseyi'nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.Ayrıca AB'nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan'ın AP ile AB Konseyi'ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/schengen-vizesinde-reform-cagrisi-yapan-tasari-akpmde-kabul-edildi-1062218516.html
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101886/19/1018861956_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_466ff8da3199c627f68a5227d80b0868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
schengen, schengen bölgesi, hırvatistan, ap, avrupa parlamentosu (ap), onay
schengen, schengen bölgesi, hırvatistan, ap, avrupa parlamentosu (ap), onay

AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık

04:39 26.10.2022 (güncellendi: 04:42 26.10.2022)
Schengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
Abone olTelegram
Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki serbest seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına yeşil ışık yaktı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi'nde Hırvatistan'ın Schengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8'e karşı 45 oyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan'ın, Schengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.

Raporda, AB Konseyi'nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.

Ayrıca AB'nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan'ın AP ile AB Konseyi'ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.
Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı AKPM’de kabul edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
TÜRKİYE
Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı AKPM’de kabul edildi
12 Ekim, 11:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала