https://sputniknews.com.tr/20221026/apden-hirvatistanin-schengen-uyeligine-yesil-isik-1062709842.html
AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık
AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık
Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki serbest seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına yeşil ışık yaktı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T04:39+0300
2022-10-26T04:39+0300
2022-10-26T04:42+0300
dünya
schengen
schengen bölgesi
hırvatistan
ap
avrupa parlamentosu (ap)
onay
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi'nde Hırvatistan'ın Schengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8'e karşı 45 oyla kabul edildi.AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan'ın, Schengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.Raporda, AB Konseyi'nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.Ayrıca AB'nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan'ın AP ile AB Konseyi'ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/schengen-vizesinde-reform-cagrisi-yapan-tasari-akpmde-kabul-edildi-1062218516.html
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schengen, schengen bölgesi, hırvatistan, ap, avrupa parlamentosu (ap), onay
schengen, schengen bölgesi, hırvatistan, ap, avrupa parlamentosu (ap), onay
AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık
04:39 26.10.2022 (güncellendi: 04:42 26.10.2022) Abone ol
Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki serbest seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına yeşil ışık yaktı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi'nde Hırvatistan'ın Schengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8'e karşı 45 oyla kabul edildi.
AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan'ın, Schengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.
Raporda, AB Konseyi'nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.
Ayrıca AB'nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan'ın AP ile AB Konseyi'ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.