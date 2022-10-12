Türkiye
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait makam aracına ateş açıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221012/schengen-vizesinde-reform-cagrisi-yapan-tasari-akpmde-kabul-edildi-1062218516.html
Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı AKPM’de kabul edildi
Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı AKPM’de kabul edildi
Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için aldığı Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine alan Avrupa Konseyi Parlamenter... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T11:01+0300
2022-10-12T11:01+0300
türkiye
türkiye
vize
schengen
schengen ülkeleri
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101886/19/1018861956_0:2:1116:630_1920x0_80_0_0_745d515572e1f681d420e4fc5aa6d96c.jpg
Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için alınan Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) Türk Grubu tarafından Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gitmek için Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözümleri içeren rapor AKPM Genel Kurulunda görüşüldü. Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul etti.AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız yaptığı açıklamada, “Titiz bir çalışmanın ürünü olan, Schengen vize sürecinin daha şeffaf, daha adil, daha kapsayıcı gerçekleşmesini sağlayacak raporumuz AKPM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir reform niteliğindeki önerilerimiz ile sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. AKPM’de kabul edilen raporumuz artık 46 Avrupa Konseyi ülkesi için tavsiye kararı niteliğinde” dedi.Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, AKPM ve Avrupa Konseyi üyeleri Schengen sürecinde yaşanan sorunların çözümü için iş birliğine davet edildiği raporda, Schengen Bilgi Sistemi’nde yer alan kişisel verilerin, kişinin ve ailenin özel hayatı hukukunu ihlal etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/turkiyenin-vize-raporu-akpmye-gidiyor-idari-islemi-yargi-denetimine-acmalari-gerekiyor-1062138058.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101886/19/1018861956_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_466ff8da3199c627f68a5227d80b0868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, vize, schengen, schengen ülkeleri, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
türkiye, vize, schengen, schengen ülkeleri, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı AKPM’de kabul edildi

11:01 12.10.2022
Schengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Abone olTelegram
Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için aldığı Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu, schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.
Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için alınan Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) Türk Grubu tarafından Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gitmek için Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözümleri içeren rapor AKPM Genel Kurulunda görüşüldü. Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul etti.

AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız yaptığı açıklamada, “Titiz bir çalışmanın ürünü olan, Schengen vize sürecinin daha şeffaf, daha adil, daha kapsayıcı gerçekleşmesini sağlayacak raporumuz AKPM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir reform niteliğindeki önerilerimiz ile sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. AKPM’de kabul edilen raporumuz artık 46 Avrupa Konseyi ülkesi için tavsiye kararı niteliğinde” dedi.
Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, AKPM ve Avrupa Konseyi üyeleri Schengen sürecinde yaşanan sorunların çözümü için iş birliğine davet edildiği raporda, Schengen Bilgi Sistemi’nde yer alan kişisel verilerin, kişinin ve ailenin özel hayatı hukukunu ihlal etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
Schengen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
TÜRKİYE
Türkiye'nin vize raporu AKPM'ye gidiyor: 'İdari işlemi yargı denetimine açmaları gerekiyor'
10 Ekim, 10:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала