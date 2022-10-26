https://sputniknews.com.tr/20221026/almanyada-hayvanat-bahcesindeki-teraryum-enerji-maliyetleri-nedeniyle-kapatilacak-1062740214.html
Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum, enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak
Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum, enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak
Almanya'nın en eski dördüncü hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı bildirildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:18+0300
2022-10-26T22:18+0300
2022-10-26T22:18+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
dresden
hayvanat bahçesi
elektrik
masraf
enerji
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Dresden Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, tesis içinde yer alan ve devamlı 28 derecede ısıtılması gereken teraryumun enerji maliyetlerinin artık karşılanamadığı belirtildi.Açıklamada, 1961'de inşa edilen hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin şimdi yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı aktarıldı.Yetkililer, kapatma kararından, zümrüt kertenkelelerinin, Avustralya tatlı su timsahlarının ve yılanların etkileneceğini açıkladı.Teraryumun, 2023'te orangutan evi inşası tamamlanana kadar kapatılmaması, inşa tamamlandığında teraryumda yaşayan canlıların orangutan evine nakledilmesi planlanıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221025/ab-ve-uefadan-enerji-tasarrufu-icin-reklam-kampanyasi-onumuzdeki-birkac-kis-zor-gececek-1062691676.html
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almanya, dresden, hayvanat bahçesi, elektrik, masraf, enerji
almanya, dresden, hayvanat bahçesi, elektrik, masraf, enerji
Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum, enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak
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Almanya'nın en eski dördüncü hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı bildirildi.
Dresden Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, tesis içinde yer alan ve devamlı 28 derecede ısıtılması gereken teraryumun enerji maliyetlerinin artık karşılanamadığı belirtildi.
Açıklamada, 1961'de inşa edilen hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin şimdi yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı aktarıldı.
Yetkililer, kapatma kararından, zümrüt kertenkelelerinin, Avustralya tatlı su timsahlarının ve yılanların etkileneceğini açıkladı.
Teraryumun, 2023'te orangutan evi inşası tamamlanana kadar kapatılmaması, inşa tamamlandığında teraryumda yaşayan canlıların orangutan evine nakledilmesi planlanıyordu.