https://sputniknews.com.tr/20221025/ab-ve-uefadan-enerji-tasarrufu-icin-reklam-kampanyasi-onumuzdeki-birkac-kis-zor-gececek-1062691676.html

AB ve UEFA'dan enerji tasarrufu için reklam kampanyası: 'Önümüzdeki birkaç kış zor geçecek'

AB ve UEFA'dan enerji tasarrufu için reklam kampanyası: 'Önümüzdeki birkaç kış zor geçecek'

Avrupa Birliği (AB) ile UEFA, enerji tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek üzere yeni bir reklam kampanyası başlatıyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T17:59+0300

2022-10-25T17:59+0300

2022-10-25T18:03+0300

avrupa'da enerji krizi

uefa

ab

enerji krizi

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Enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 30 saniyelik reklam spotu, UEFA'nın Avrupa'da organize ettiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi maçlar ile milli müsabakalar sırasında televizyonlarda yayınlanacak.Reklamla halkın fazla lambaları kapatmak, iç ortam ısısını düşürmek ve buzdolabının kapağını uzun süre açık tutmamak gibi günlük hayattaki pratik önlemleri uygulaması teşvik edilecek.AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin enerji krizi şeklinde Avrupa'da ve dünyada hissedildiğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç kış zor geçecek." ifadesini kullandı.Bu zorluğa karşı koymak için ellerinde gerekli imkanların bulunduğunu kaydeden Timmermans, "Reklam filminde gördüğümüz gibi basit adımlar büyük fark yaratabilir. Sıcaklığı 1 derece düşürürsek 10 milyar metreküp gaz tasarrufu yapabiliriz." ifadesini kullandı.Timmermans, enerji tasarrufunun iklim kriziyle mücadelede ve daha yeşil bir gelecek için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

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uefa, ab, enerji krizi