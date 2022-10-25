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https://sputniknews.com.tr/20221025/zamlari-duyurdugu-icin-ceza-almisti-ozgur-aybas-sarap-kelimesini-kullanmadan-yeni-zammi-paylasti-1062687782.html
Zamları duyurduğu için ceza alan Aybaş 'şarap' demeden yeni zammı paylaştı: Üzüm suyundan yapılan...
Zamları duyurduğu için ceza alan Aybaş 'şarap' demeden yeni zammı paylaştı: Üzüm suyundan yapılan...
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş şarap fiyatlarına yüzde 15 ila 25 zam geldiğini açıkladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T16:38+0300
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özgür aybaş
şarap
ekonomi
zam
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Daha önce zamlı fiyat listesini paylaştığı için 237 bin lira ceza kesilen Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu kez zammı farklı bir yolla duyurdu.Aybaş, 'şarap' kelimesini kullanmadan şaraptan bahsederek, içki çeşitlerine zam geldiğini ifade etti.Aybaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Üzüm suyundan yapılan, fıçılarda olgunlaşıp fermente olan, içime hazır hale gelen kırmızı, beyaz ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüze 15-25 arası zam güncellemesi geldi."
https://sputniknews.com.tr/20221015/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-paylasimlarimdan-dolayi-253-bin-300-tl-para-cezasi-geldi-1062360371.html
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özgür aybaş, şarap, zam
özgür aybaş, şarap, zam

Zamları duyurduğu için ceza alan Aybaş 'şarap' demeden yeni zammı paylaştı: Üzüm suyundan yapılan...

16:38 25.10.2022 (güncellendi: 16:58 25.10.2022)
© PixabayŞarap şişesi ve kadehi
Şarap şişesi ve kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© Pixabay
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş şarap fiyatlarına yüzde 15 ila 25 zam geldiğini açıkladı.
Daha önce zamlı fiyat listesini paylaştığı için 237 bin lira ceza kesilen Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu kez zammı farklı bir yolla duyurdu.
Aybaş, 'şarap' kelimesini kullanmadan şaraptan bahsederek, içki çeşitlerine zam geldiğini ifade etti.
Aybaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Üzüm suyundan yapılan, fıçılarda olgunlaşıp fermente olan, içime hazır hale gelen kırmızı, beyaz ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüze 15-25 arası zam güncellemesi geldi."
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
TÜRKİYE
İçki ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a 253 bin TL para cezası
15 Ekim, 23:46
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