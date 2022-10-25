https://sputniknews.com.tr/20221025/zamlari-duyurdugu-icin-ceza-almisti-ozgur-aybas-sarap-kelimesini-kullanmadan-yeni-zammi-paylasti-1062687782.html

Zamları duyurduğu için ceza alan Aybaş 'şarap' demeden yeni zammı paylaştı: Üzüm suyundan yapılan...

Zamları duyurduğu için ceza alan Aybaş 'şarap' demeden yeni zammı paylaştı: Üzüm suyundan yapılan...

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş şarap fiyatlarına yüzde 15 ila 25 zam geldiğini açıkladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T16:38+0300

2022-10-25T16:38+0300

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özgür aybaş

şarap

ekonomi

zam

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Daha önce zamlı fiyat listesini paylaştığı için 237 bin lira ceza kesilen Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu kez zammı farklı bir yolla duyurdu.Aybaş, 'şarap' kelimesini kullanmadan şaraptan bahsederek, içki çeşitlerine zam geldiğini ifade etti.Aybaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Üzüm suyundan yapılan, fıçılarda olgunlaşıp fermente olan, içime hazır hale gelen kırmızı, beyaz ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüze 15-25 arası zam güncellemesi geldi."

https://sputniknews.com.tr/20221015/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-paylasimlarimdan-dolayi-253-bin-300-tl-para-cezasi-geldi-1062360371.html

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özgür aybaş, şarap, zam