Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL para cezası geldi

"Twitter’da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım için tebligat gelmişti. Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL idari para cezası geldi. İtiraz etmiştik Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir. İptal davasını açacağız. Köyümde bira içerken foto paylaştığım için bardağın üzerinde içki firmasının ismi olduğu için reklama girdiği gerekçesi ile ekte sunmuşlar. Üretimi yasal vergisi alınan satışı serbest olan bir ürünün cezası bu olmamalı yazıklar olsun