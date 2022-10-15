https://sputniknews.com.tr/20221015/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-paylasimlarimdan-dolayi-253-bin-300-tl-para-cezasi-geldi-1062360371.html
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL para cezası geldi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL para cezası geldi
İçki ve sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T23:46+0300
2022-10-15T23:46+0300
2022-10-15T23:48+0300
türkiye
özgür aybaş
zam
içki
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş’a; sosyal medya hesabında zamlı fiyat listesini paylaştığı tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı suçlaması ile 253 bin 300 TL para cezası kesildi. Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220928/tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-paylasti-alkolde-yeni-zam-1061740667.html
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özgür aybaş, zam, içki
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL para cezası geldi
23:46 15.10.2022 (güncellendi: 23:48 15.10.2022) Abone ol
İçki ve sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL idari para cezası geldi" dedi.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş’a; sosyal medya hesabında zamlı fiyat listesini paylaştığı tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı suçlaması ile 253 bin 300 TL para cezası kesildi.
Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Twitter’da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım için tebligat gelmişti. Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253 bin 300 TL idari para cezası geldi. İtiraz etmiştik Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir. İptal davasını açacağız. Köyümde bira içerken foto paylaştığım için bardağın üzerinde içki firmasının ismi olduğu için reklama girdiği gerekçesi ile ekte sunmuşlar. Üretimi yasal vergisi alınan satışı serbest olan bir ürünün cezası bu olmamalı yazıklar olsun