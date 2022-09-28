https://sputniknews.com.tr/20220928/tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-paylasti-alkolde-yeni-zam-1061740667.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T23:32+0300
2022-09-28T23:32+0300
2022-09-28T23:33+0300
türkiye
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
mey içki
alkol
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zam geldi yine. Mey zammı listesi geldi. PDF olduğu için net değil. Ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" ifadelerini kullandı.
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türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş, mey içki, alkol
türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş, mey içki, alkol
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam
23:32 28.09.2022 (güncellendi: 23:33 28.09.2022) Abone ol
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zam geldi yine. Mey zammı listesi geldi. PDF olduğu için net değil. Ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" ifadelerini kullandı.