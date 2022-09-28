https://sputniknews.com.tr/20220928/tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-paylasti-alkolde-yeni-zam-1061740667.html

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T23:32+0300

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türkiye

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

mey içki

alkol

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zam geldi yine. Mey zammı listesi geldi. PDF olduğu için net değil. Ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" ifadelerini kullandı.

türkiye

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türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş, mey içki, alkol