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https://sputniknews.com.tr/20221025/yilin-ikinci-ve-son-gunes-tutulmasi--1062676918.html
Yılın ikinci ve son Güneş tutulması başladı
Yılın ikinci ve son Güneş tutulması başladı
Yılın önemli gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, Türkiye'de de parçalı şekilde izlenebiliyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
güneş tutulması
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) 2022 yılı Gök Olayları yıllığına göre bu yıl 2 parçalı Güneş tutulması ve 2 Ay tutulması (16 Mayıs ve 8 Kasım) olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. 30 Nisan'daki yılın ilk Güneş tutulmasının ardından bugün de ikinci tutulma yaşanıyor.Bu arada sosyal medyada Güneş veya Ay tutulmalarının insan hayatını etkilediği yönündeki paylaşımlara dair konuşan Astrofizikçi ve Popüler Bilim Yazarı Doç. Dr. Selçuk Topal şunları söyledi: “Bu izlenmesi güzel bir olay. Ancak insana bir etkisi yok. Bir yıl içerisinde 2 veya 5 Güneş Tutulması olur. Bunlar her zaman Türkiye’de gözlemlenmez. Türkiye’de tam Güneş Tutulması 2006 yılında gözlemlenmişti. Bundan sonraki tam Güneş Tutulması şu an bulunduğumuz Van ilinde 2060 yılında izlenebilecek.”
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güneş tutulması
güneş tutulması

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması başladı

13:01 25.10.2022 (güncellendi: 13:09 25.10.2022)
© Sputnik / Александр КряжевRusya - gün batımı - Vladivostok - güneş
Rusya - gün batımı - Vladivostok - güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Yılın önemli gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, Türkiye'de de parçalı şekilde izlenebiliyor.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) 2022 yılı Gök Olayları yıllığına göre bu yıl 2 parçalı Güneş tutulması ve 2 Ay tutulması (16 Mayıs ve 8 Kasım) olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek.
30 Nisan'daki yılın ilk Güneş tutulmasının ardından bugün de ikinci tutulma yaşanıyor.
Bu arada sosyal medyada Güneş veya Ay tutulmalarının insan hayatını etkilediği yönündeki paylaşımlara dair konuşan Astrofizikçi ve Popüler Bilim Yazarı Doç. Dr. Selçuk Topal şunları söyledi: “Bu izlenmesi güzel bir olay. Ancak insana bir etkisi yok. Bir yıl içerisinde 2 veya 5 Güneş Tutulması olur. Bunlar her zaman Türkiye’de gözlemlenmez. Türkiye’de tam Güneş Tutulması 2006 yılında gözlemlenmişti. Bundan sonraki tam Güneş Tutulması şu an bulunduğumuz Van ilinde 2060 yılında izlenebilecek.”
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