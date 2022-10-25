Türkiye'den Güneş tutulması manzaraları

© AAParçalı Güneş tutulması Türkiye'de 12:40 itibariyle gözlemlenmeye başladı. Tutulma üç saat sürecek.
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© AA
Parçalı Güneş tutulması Türkiye'de 12:40 itibariyle gözlemlenmeye başladı. Tutulma üç saat sürecek.
© AAAnkara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.
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© AA
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.
© AABugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.
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© AA
Bugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.
© AAParçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor" dedi.
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© AA
Parçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor" dedi.
© AAAy'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Ankara'dan da gözlemlendi.
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© AA
Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Ankara'dan da gözlemlendi.