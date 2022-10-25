Türkiye'den Güneş tutulması manzaraları

© AA Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.