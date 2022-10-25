Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiyede-gunes-tutulmasi-manzaralari-1062681698.html
Türkiye'den Güneş tutulması manzaraları
Türkiye'den Güneş tutulması manzaraları
Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Türkiye'den izleniyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:40+0300
2022-10-25T14:47+0300
multimedya
türkiye
istanbul
güneş tutulması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062681859_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9b6ec3e54e8aced7379ed23462628fee.jpg
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062681859_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d6b7599e352fad2544a3f96c4820fe43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, türkiye, istanbul, güneş tutulması
фото, türkiye, istanbul, güneş tutulması

Türkiye'den Güneş tutulması manzaraları

14:40 25.10.2022 (güncellendi: 14:47 25.10.2022)
Abone olTelegram
Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Türkiye'den izleniyor.
© AAParçalı Güneş tutulması Türkiye'de 12:40 itibariyle gözlemlenmeye başladı. Tutulma üç saat sürecek.
Türkiye'de Güneş tutulması manzaraları - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Parçalı Güneş tutulması Türkiye'de 12:40 itibariyle gözlemlenmeye başladı. Tutulma üç saat sürecek.
© AAAnkara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.
Türkiye'de Güneş tutulması manzaraları - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.
© AABugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.
Türkiye'de Güneş tutulması manzaraları - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Bugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.
© AAParçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor" dedi.
Türkiye'de Güneş tutulması manzaraları - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Parçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor" dedi.
© AAAy'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Ankara'dan da gözlemlendi.
Türkiye'de Güneş tutulması manzaraları - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Ankara'dan da gözlemlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала