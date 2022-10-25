https://sputniknews.com.tr/20221025/vanin-baskale-ilcesi-yakinlarinda-deprem-meydana-geldi-1062681366.html
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinden de hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:03+0300
2022-10-25T14:03+0300
2022-10-25T14:03+0300
türkiye
van
başkale
deprem
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AFAD'ın bildirdiğine göre Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Kandilli ise depremi 3.4 olarak açıkladı.Saat 12.50 sıralarında gerçekleşen depremin ardından 1 dakika sonra 2.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
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van, başkale, deprem
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi
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AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinden de hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın bildirdiğine göre Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kandilli ise depremi 3.4 olarak açıkladı.
Saat 12.50 sıralarında gerçekleşen depremin ardından 1 dakika sonra 2.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.