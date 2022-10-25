https://sputniknews.com.tr/20221025/vanin-baskale-ilcesi-yakinlarinda-deprem-meydana-geldi-1062681366.html

Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinden de hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

başkale

deprem

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AFAD'ın bildirdiğine göre Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Kandilli ise depremi 3.4 olarak açıkladı.Saat 12.50 sıralarında gerçekleşen depremin ardından 1 dakika sonra 2.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

türkiye

van

başkale

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