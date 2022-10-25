Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221025/vanin-baskale-ilcesi-yakinlarinda-deprem-meydana-geldi-1062681366.html
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinden de hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:03+0300
2022-10-25T14:03+0300
türkiye
van
başkale
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
AFAD'ın bildirdiğine göre Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Kandilli ise depremi 3.4 olarak açıkladı.Saat 12.50 sıralarında gerçekleşen depremin ardından 1 dakika sonra 2.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
türkiye
van
başkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, başkale, deprem
van, başkale, deprem

Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi

14:03 25.10.2022
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
Abone olTelegram
AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinden de hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın bildirdiğine göre Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kandilli ise depremi 3.4 olarak açıkladı.
Saat 12.50 sıralarında gerçekleşen depremin ardından 1 dakika sonra 2.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала