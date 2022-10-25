https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiye-adalet-bakanligi-ile-finlandiya-adalet-bakanligi-arasindaki-gorusmeler-basladi-1062673355.html
Türkiye Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmeler başladı
Türkiye Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmeler başladı
Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T10:40+0300
2022-10-25T10:40+0300
2022-10-25T10:42+0300
türkiye
finlandiya
adalet bakanlığı
türkiye adalet bakanlığı
fetö
pkk
iade
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/1062592798_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c43ad235c372740c4f68ad0272e09963.jpg
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle görüşmesi başladı.Türk tarafının Helsinki’den FETÖ ve PKK üyesi olmakla suçlanan kişilerin iade talebini tekrarlayacağı ve bu kişilerin eylemlerinin delilleriyle anlatılacağı belirtiliyor.Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalananan muhtıradaki hükme karşın Finlandiya Adalet Bakanlığı, eylül ayında daha önce reddedilen iade talebi dosyalarının ceza hukukundaki “Ne bis in idem” (aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama) ilkesi uyarınca yeniden ele alınmasının mümkün olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Bu taleplerin kendi yasalarımıza uygun olarak ele alınması gerekiyor” demişti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 6 Ekim’de “Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç öyle. Dolayısıyla burada Finlandiya, İsveç noktasında NATO’nun bir karar vermesi gerekir. NATO, bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221020/finlandiya-turkiyenin-nato-uyeliklerimizi-onaylamada-gecikmesi-guvenlige-zarar-veriyor-1062515181.html
türkiye
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/1062592798_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_48dc477dafcef3b5d8f5753e93b7d8a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, fetö, pkk, iade, nato
finlandiya, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, fetö, pkk, iade, nato
Türkiye Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmeler başladı
10:40 25.10.2022 (güncellendi: 10:42 25.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle görüşmesi başladı.
Türk tarafının Helsinki’den FETÖ ve PKK üyesi olmakla suçlanan kişilerin iade talebini tekrarlayacağı ve bu kişilerin eylemlerinin delilleriyle anlatılacağı belirtiliyor.
Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalananan muhtıradaki hükme karşın Finlandiya Adalet Bakanlığı, eylül ayında daha önce reddedilen iade talebi dosyalarının ceza hukukundaki “Ne bis in idem” (aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama) ilkesi uyarınca yeniden ele alınmasının mümkün olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Bu taleplerin kendi yasalarımıza uygun olarak ele alınması gerekiyor” demişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 6 Ekim’de “Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç öyle. Dolayısıyla burada Finlandiya, İsveç noktasında NATO’nun bir karar vermesi gerekir. NATO, bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız” diye konuşmuştu.