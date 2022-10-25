https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiye-adalet-bakanligi-ile-finlandiya-adalet-bakanligi-arasindaki-gorusmeler-basladi-1062673355.html

Türkiye Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmeler başladı

Türkiye Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmeler başladı

Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da başladı. Adalet Bakanlığı heyetine Dış... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T10:40+0300

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Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle görüşmesi başladı.Türk tarafının Helsinki’den FETÖ ve PKK üyesi olmakla suçlanan kişilerin iade talebini tekrarlayacağı ve bu kişilerin eylemlerinin delilleriyle anlatılacağı belirtiliyor.Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalananan muhtıradaki hükme karşın Finlandiya Adalet Bakanlığı, eylül ayında daha önce reddedilen iade talebi dosyalarının ceza hukukundaki “Ne bis in idem” (aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama) ilkesi uyarınca yeniden ele alınmasının mümkün olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Bu taleplerin kendi yasalarımıza uygun olarak ele alınması gerekiyor” demişti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 6 Ekim’de “Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç öyle. Dolayısıyla burada Finlandiya, İsveç noktasında NATO’nun bir karar vermesi gerekir. NATO, bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/finlandiya-turkiyenin-nato-uyeliklerimizi-onaylamada-gecikmesi-guvenlige-zarar-veriyor-1062515181.html

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