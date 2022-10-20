https://sputniknews.com.tr/20221020/finlandiya-turkiyenin-nato-uyeliklerimizi-onaylamada-gecikmesi-guvenlige-zarar-veriyor-1062515181.html

Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliklerimizi onaylamada gecikmesi güvenliğe zarar veriyor

Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliklerimizi onaylamada gecikmesi güvenliğe zarar veriyor

Finlandiya Dışişleri Pekka Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini onaylama konusunda gecikmesinin Baltık bölgesinin güvenliğine... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T11:02+0300

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pekka haavisto

isveç

finlandiya

nato

türkiye

recep tayyip erdoğan

baltık denizi

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Finlandiya Dışişleri Pekka Haavisto, ülkesi ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyarette Financial Times (FT) gazetesine röportaj veren Haavisto, Ukrayna'da çatışmanın tırmandığı şu dönemde Avrupa'nın güvenliğinin 'kırılgan' hale geldiği konusunda uyarıda bulundu.'Gecikmeler endişe verici'Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan sabotajlara da dikkat çeken Haavisto, "Bu güvenlik koşullarında Baltık Denizi'nde güvenliğin güçlendirilmesinde yaşanan gecikmeler elbette endişe verici" ifadelerini kullandı.'Ne kadar erken o kadar iyi'Bakan, "Hem Macaristan'a hem de Türkiye'ye güvenlik açısından çalkantılı zamanlarda olduğumuzu ve NATO'nun 5. maddesi kapsamına ne kadar erken girer ve NATO'nun savunmasına katkıda bulunabilirsek şartların o kadar iyi olacağını vurguladık" dedi.Ankara'nın Helsinki ve Stockholm'un NATO üyeliğini onaylama konusunda gecikmesinden şikayet eden Haavisto, bu durumun Baltık ve ilgili ülkelerdeki güvenlik durumu üzerinde etkileri olduğunun dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.'Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'yı ayrı ayrı değerlendirme kararını hoş karşılamadık'Öte yandan Helsinki'nin komşusu olmadan İttifak'a katılmayacağını, zira bunun NATO'nun savunma planlamasını ve hava ve deniz savunması da dahil olmak üzere ikili askeri işbirliğini karmaşıklaştıracağını kaydeden Haavisto, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın son yorumlarından bazıları, Finlandiya ve İsveç'in ayrı ayrı değerlendirileceği fikrini içeriyordu ve tabii ki bizim tarafımızdan hoş karşılanmadı. Bu İsveç tarafından da hoş karşılanmıyor."Bakan, "Bu ulusal güvenliğimiz için iyi olmaz ve NATO açısından da kötü bir çözüm olur" diye ekledi.

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finlandiya

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pekka haavisto, isveç, finlandiya, nato, türkiye, recep tayyip erdoğan, baltık denizi