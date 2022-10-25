https://sputniknews.com.tr/20221025/sanliurfada-okul-onunde-silahli-catisma-2-ogrenci-oldu-14-kisi-yaralandi--1062671121.html
Şanlıurfa’da okul önünde silahlı çatışma: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da okul önünde silahlı çatışma: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunlar yoldan geçen öğrenci... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T09:14+0300
2022-10-25T09:14+0300
2022-10-25T09:14+0300
türkiye
şanlıurfa
viranşehir
silahlı çatışma
öğrenci
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişiye daha isabet etti.Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 14 yaralıdan 2’sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.Kavga, husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkmışSilahlı kavganın, aynı okulda okuyan husumetli iki ailenin çocukları arasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Öğrencilerin haber vermeleri üzerine okul çıkışında gelen ailelerin arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ise olayla ilgili olmadığı ve eve gitmek üzere okul servisindeyken kurşunların isabet ettiği öğrenildi.İlçede geniş güvenlik önlemleri devam ederken, sürdürülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte kavgada kullanıldığı belirtilen 3 silah da ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/abdde-liseye-silahli-saldiri-2-olu-7-yarali--1062662374.html
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şanlıurfa, viranşehir, silahlı çatışma, öğrenci
şanlıurfa, viranşehir, silahlı çatışma, öğrenci
Şanlıurfa’da okul önünde silahlı çatışma: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan Ömer Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten'in (16) hayatını kaybetmesine yol açtı. Çatışmada 14 kişi de yaralanırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.
Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişiye daha isabet etti.
Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 14 yaralıdan 2’sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kavga, husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkmış
Silahlı kavganın, aynı okulda okuyan husumetli iki ailenin çocukları arasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Öğrencilerin haber vermeleri üzerine okul çıkışında gelen ailelerin arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ise olayla ilgili olmadığı ve eve gitmek üzere okul servisindeyken kurşunların isabet ettiği öğrenildi.
İlçede geniş güvenlik önlemleri devam ederken, sürdürülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte kavgada kullanıldığı belirtilen 3 silah da ele geçirildi.