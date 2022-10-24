Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221024/abdde-liseye-silahli-saldiri-2-olu-7-yarali--1062662374.html
ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T22:03+0300
2022-10-24T22:03+0300
dünya
missouri
okul
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062662461_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e1a009043251d178ba682a409a719a20.jpg
ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.St. Louis Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda bir kadın ve kız olmak üzere 2 kişinin öldüğünü belirtti.Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
missouri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062662461_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_66d9116b8bc322f1510db78712f08a2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
missouri, okul, silahlı saldırı
missouri, okul, silahlı saldırı

ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

22:03 24.10.2022
© AP PhotoABD’de liseye silahlı saldırı
ABD’de liseye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
St. Louis Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda bir kadın ve kız olmak üzere 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.
Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала