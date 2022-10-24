https://sputniknews.com.tr/20221024/abdde-liseye-silahli-saldiri-2-olu-7-yarali--1062662374.html
ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T22:03+0300
2022-10-24T22:03+0300
2022-10-24T22:03+0300
dünya
missouri
okul
silahlı saldırı
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ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.St. Louis Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda bir kadın ve kız olmak üzere 2 kişinin öldüğünü belirtti.Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
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missouri, okul, silahlı saldırı
missouri, okul, silahlı saldırı
ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
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ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
St. Louis Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda bir kadın ve kız olmak üzere 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.
Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi