https://sputniknews.com.tr/20221025/rusyanin-kievin-kirli-bomba-provokasyonu-yapabilecegi-endisesi-ne-anlama-geliyor--1062685407.html

Rusya’nın, Kiev’in ‘kirli bomba’ provokasyonu yapabileceği endişesi ne anlama geliyor?

Rusya’nın, Kiev’in ‘kirli bomba’ provokasyonu yapabileceği endişesi ne anlama geliyor?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ‘Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığı hakkında’ Amerikan, İngiliz, Fransız ve Türk... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T15:44+0300

2022-10-25T15:44+0300

2022-10-25T15:44+0300

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radyoaktif madde

hasan ünal

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu haftasonu Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini iletti.Patladığında atmosfere radyoaktif maddeler saçılmasına sebep olan silahlar, ‘kirli bomba’ olarak isimlendiriliyor.ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, savunma bakanları arasındaki görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Rusya tarafının ilettiği bilgiye inanılmaması, böyle bir ‘kirli bombanın’ kullanılması tehdidinin yok olduğu anlamına gelmiyor. (Rusya) Savunma Bakanı’nın mevkidaşlarına ilettiği söz konusu bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş” açıklamasını yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı'nın Kiev'in radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' kullanma planlarını reddedip, Moskova'yı bunu planlamakla itham etmesinin 'ciddiyetten uzak' olduğunu vurguladı.Provokasyon endişesinin ayrıntılarıRusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yayınlanan açıklamada da olası provokasyonun ayrıntıları paylaşıldı. Açıklamada, Rusya Dışişleri’nin Joltıye Vodı kentindeki Doğu Madencilik ve İşleme Fabrikası’na ve Kiev’deki Nükleer Araştırmalar Enstitüsü’ne ‘kirli bomba’ geliştirme görevinin verildiği bilgisine sahip olduğunu aktarıldı.Zaharova, “Gelen bilgilere göre Ukrayna ile ‘kirli bomba’ için bileşen tedariki konusunda görüşen bazı Batılı ülkelerden bu görevin yerine getirilmesine yardım edeceklerini dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.Provokasyonun amacının Rusya’yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak olduğunu kaydeden sözcü, Ukrayna makamlarının ve Batılı kollayıcılarının ‘bunun güçlü bir Rus karşıtı kampanyaya dönüşmesini’ ve sonuç olarak partnerlerin Moskova'ya olan güveninin sarsılmasını, aynı zamanda Rusya’nın uluslararası arenada izolasyonuna yol açmasını beklediklerinin altını çizdi.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Moskova'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı daha önce ve şu anda planlamadığını vurguladı. BM Genel Sekreteri'ni Kiev'in 'kirli bomba' planlarını önlemeye çağırdı.‘24 Şubat’tan beri hiçbirimiz Batılı ülkelerin savaşın bu denli içine girebileceğini düşünmemiştik’Sputnik, Rusya’nın endişelerini ilettiği olası ‘kirli bomba’ provokasyonun amacı ve sonuçlarını uzmanlara sordu.Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Şoygu’nun mevkidaşlarını arayıp bu konuda endişelerini iletmesinden hemen önce yaşananlara dikkat çekiyor:Prof. Dr. Ünal, “İkinci olarak mesela Suriye’de büyük ölçüde tezgah çıkan kimyasal provokasyonlar örneğinde olduğu gibi bir şey yapılabilir. Böylelikle ülkeler Rusya’ya karşı toptan tavır almaya zorlanabilir. Hatta buna Türkiye gibi bugüne kadar mesafeli duran ülkeler de dahil olmak zorunda bırakılabilir” diye de ekledi.‘Rusya’yı suçlamak için bir fırsat olarak kullanırlar’Prof. Dr. Ünal, “Eğer şu anda Ukrayna’nın elinde böyle bir kirli bomba varsa ve kullanırsa ne olacak?” diye sorarak şunları ekledi:‘Kimyasal silah provokasyonu Batılıların uzmanlık alanı’Suriye ve Irak’ı yakından takip eden Gazeteci-Yazar Alptekin Dursunoğlu da “Rusya’nın uyardığı kimyasal yasaklı silah kullanılması provokasyonu Batılıların uzmanlık alanı. Geçmişte Irak’ta ve Suriye’de bu duruma şahit olduk” diyerek şunları söyledi:Beyaz Baretliler uyarısıSuriye’de Beyaz Baretliler gibi Batılı kuruluşların rol aldığını hatırlatan Dursunoğlu, “Ukrayna’da da Beyaz Baretliler gibi bir grup üzerinden provokasyon yapılabilir. Bu grubun lider kadrosunu İngilizler oluşturuyordu. Sahadaki elemanları El Kaidecilerdi. İngiliz istihbaratının güdümündeki bu gruba Oscar ödülü bile verdiler, bu tiyatroyu göze soka soka oynadılar. Benzer bir durumun şu an Ukrayna’da oynanmasının önünde bir engel yok. Çünkü aynı şekilde bütün Batılı güçler Ukrayna konusunda Rusya’nın karşısında duruyorlar ve Suriye’de tezgahlanan neler varsa bunların aynısını Ukrayna’da da yapmaktan geri durmayacaklardır. Bunda da şaşırtıcı hiçbir şey yok” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-turk-mevkidasi-akar-ile-telefonda-gorustu-1062619198.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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türkiye, rusya, ukrayna, batı, abd, ingiltere, nükleer, radyoaktif madde, hasan ünal, alptekin dursunoğlu, turan salcı, sergey şoygu, sergey lavrov, hulusi akar