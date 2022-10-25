https://sputniknews.com.tr/20221025/osmaniyedeki-orman-yangini-3-gununde-havadan-mudahale-suruyor-1062672683.html

Osmaniye'deki orman yangını 3. gününde: Havadan müdahale sürüyor

Osmaniye'deki orman yangını 3. gününde: Havadan müdahale sürüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T09:54+0300

2022-10-25T09:54+0300

2022-10-25T09:54+0300

türkiye

osmaniye

orman

orman yangını

itfaiye

arazöz

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Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi.Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı.Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220922/marmaristeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1061494750.html

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