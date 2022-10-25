https://sputniknews.com.tr/20221025/ogrencisini-sinifta-darp-eden-ogretmen-tutuklandi-ayaginda-iki-kirik-tespit-edildi-1062704957.html

Öğrencisini sınıfta darp eden öğretmen tutuklandı: Ayağında iki kırık tespit edildi

Öğrencisini sınıfta darp eden öğretmen tutuklandı: Ayağında iki kırık tespit edildi

Manisa'da ayağında kırık tespit edilen öğrenciyi darp ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T23:56+0300

2022-10-25T23:56+0300

2022-10-25T23:56+0300

öğrenci

öğretmen

darp

türkiye

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Manisa'da bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç'yi sınıfta darp etti.Olay sonrası okula çağrılan öğrencinin annesi Reyhan Ç, darp edildiğini gördüğü çocuğunu hastaneye götürdü. Ayağında iki kırık ve vücudunda darp izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.Annenin polise yaptığı şikayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Ö.K, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan Reyhan Ç, oğlunun derste yaramazlık yaptığının bildirilmesi üzerine okula davet edildiğini, kimsenin kendisine oğlunun darp edildiği yönünde bilgi vermediğini öne sürdü.Reyhan Ç, "45 dakika boyunca rehberlik servisinde oturduk, benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben bu esnada onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Aradım, oğlum telefonumu açtı ve rehberlik odasına çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisinde. 'Yüzün niye şiş' dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin sınıf içinde kendisini dövdüğünü söyledi. Olayı görüp müdahale eden öğretmenler de karakola geldi, onlar da ifadelerini verdiler" diye konuştu.

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öğrenci, öğretmen, darp