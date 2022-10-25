https://sputniknews.com.tr/20221025/noel-babanin-mezari-dunya-gundeminde-1062667317.html

'Noel Baba'nın mezarı dünya gündeminde

'Noel Baba'nın mezarı dünya gündeminde

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolas'ın Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T02:50+0300

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Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolas'ın Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi.Hz. İsa'nın freski de ortaya çıktı Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolas'ın mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını kaydetti.Prof. Dr. Eravşar, kazılarda Aziz Nikolas'ın ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını da söyledi.Aziz Nikolas'ın ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eravşar, bu alanda kazı çalışmalarını yıllarca gerçekleştiren Prof. Dr. Urs Peschlow, Prof. Dr. Yıldız Ötüken ile Prof. Dr. Sema Alpaslan'ın, son dönem bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ebru Fındık'ın ve Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in titiz, anlamlı ve önemli katkılar sağladığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon sürecini son derece dikkatli ve özenli takip ettiğini belirtti.Ortaya çıkan yeni keşiflerin gündeme getirilmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Konuya ilişkin Eravşar'la yapılan röportaj, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de haber oldu, Daily Mail, The Sun, The Express, LBC, Newyork Post, Fox News, Washington Times, News 24 gibi medya kuruluşlarında yayınlandı.Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin mimarisine benzetiliyor Aziz Nikolas'un adını taşıyan Demre'deki kilisede bulunan mezarının olduğu yer, Kudüs'te Hz. İsa'nın bedeninin gömülüp göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariye benzetiliyor.Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğuna inanılan kabrin tam üzerine gelen ve göğe yükseldiğini simgeleyen açıklık, Aziz Nikolas Kilisesi'nde de Hz. İsa freskinin bulunduğu kubbenin ortasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221010/noel-baba-kilisesinde-yeni-kesif-aziz-nikolasin-mezarinin-yeri-ve-ayak-bastigi-zemin-bulundu-1062147305.html

https://sputniknews.com.tr/20221021/aziz-nikolas-anit-muzesinde-11-yuzyildan-duvar-resimleri-ortaya-cikti-1062566945.html

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noel baba, kilise, demre, antalya, basın