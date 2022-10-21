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Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı
Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı
'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolas'ın anıt müzesinde yapılan yeni çalışmalarda 11. yüzyıldan yeni duvar resimleri ortaya çıkarıldı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
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noel baba, фото, duvar resmi, keşif
noel baba, фото, duvar resmi, keşif

Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı

14:22 21.10.2022 (güncellendi: 14:28 21.10.2022)
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'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolas'ın anıt müzesinde yapılan yeni çalışmalarda 11. yüzyıldan yeni duvar resimleri ortaya çıkarıldı.
© DHAAntalya'nın Demre ilçesinde 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın anıt müzesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen restorasyon ve çevre düzenlemesi projesiyle, yapıdaki duvar resimleri temizlenip sağlamlaştırılıyor.
Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Antalya'nın Demre ilçesinde 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın anıt müzesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen restorasyon ve çevre düzenlemesi projesiyle, yapıdaki duvar resimleri temizlenip sağlamlaştırılıyor.
© DHAAnıt müzedeki çalışmalarda, 11. yüzyıldan yeni duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Demre ilçesinde bulunan Ortodoks dünyasının kutsal mekanlarından Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor.
Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Anıt müzedeki çalışmalarda, 11. yüzyıldan yeni duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Demre ilçesinde bulunan Ortodoks dünyasının kutsal mekanlarından Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor.
© DHAÇalışmalar kapsamında müzedeki 11. ve 12. yüzyıldan kalma duvar resimlerinin belgeleme ve konservasyon çalışmaları sürüyor. Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yüksek Restoratör-Konservatör Kültür Varlıkları Koruma Uzmanı Uğur Yalçınkaya başkanlığındaki 3 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, duvar resimlerini oluşturan özgün malzemeler ve bozulmalarına yönelik ileri tekniklerde bilimsel analizleri yapılıyor.
Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Çalışmalar kapsamında müzedeki 11. ve 12. yüzyıldan kalma duvar resimlerinin belgeleme ve konservasyon çalışmaları sürüyor. Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yüksek Restoratör-Konservatör Kültür Varlıkları Koruma Uzmanı Uğur Yalçınkaya başkanlığındaki 3 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, duvar resimlerini oluşturan özgün malzemeler ve bozulmalarına yönelik ileri tekniklerde bilimsel analizleri yapılıyor.
© DHAÇalışmalar hakkında bilgi veren Uğur Yalçınkaya, "Tüm duvar resimleri, iskelelerle yaklaşılarak yakından incelendi, paftalara aktarıldı, dijitalleştirildi. Elde edilen bilgilerde, duvar resimlerinin Orta Çağ'da kireç esaslı sıvalar üzerine mineral pigmentler kullanılarak, 'Secco' (kuru sıva üzerine resim yapma) tekniği ile yapıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Çalışmalar hakkında bilgi veren Uğur Yalçınkaya, "Tüm duvar resimleri, iskelelerle yaklaşılarak yakından incelendi, paftalara aktarıldı, dijitalleştirildi. Elde edilen bilgilerde, duvar resimlerinin Orta Çağ'da kireç esaslı sıvalar üzerine mineral pigmentler kullanılarak, 'Secco' (kuru sıva üzerine resim yapma) tekniği ile yapıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
© DHADuvar resimlerindeki bozulmalar ve nedenlerinin tespit edildiğini aktaran Yalçınkaya, duvar resimlerini oluşturan unsurlardan sıva ve boyalar, özel malzemeler enjekte edilerek, resimlerin sağlamlaştırıldığını belirtti. Resimlerin daha görünür ve anlaşılır hale gelmesi için resimler üzerinde yapılan konservasyon çalışmaları yapılıyor.
Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Duvar resimlerindeki bozulmalar ve nedenlerinin tespit edildiğini aktaran Yalçınkaya, duvar resimlerini oluşturan unsurlardan sıva ve boyalar, özel malzemeler enjekte edilerek, resimlerin sağlamlaştırıldığını belirtti. Resimlerin daha görünür ve anlaşılır hale gelmesi için resimler üzerinde yapılan konservasyon çalışmaları yapılıyor.
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