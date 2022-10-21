Aziz Nikolas Anıt Müzesi'nde 11. yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı

© DHA Duvar resimlerindeki bozulmalar ve nedenlerinin tespit edildiğini aktaran Yalçınkaya, duvar resimlerini oluşturan unsurlardan sıva ve boyalar, özel malzemeler enjekte edilerek, resimlerin sağlamlaştırıldığını belirtti. Resimlerin daha görünür ve anlaşılır hale gelmesi için resimler üzerinde yapılan konservasyon çalışmaları yapılıyor.