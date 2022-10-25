https://sputniknews.com.tr/20221025/muge-anli-canli-yayinda-gunes-tutulmasini-canlandirdi-1062684834.html
Müge Anlı canlı yayında Güneş tutulmasını canlandırdı
Müge Anlı canlı yayında Güneş tutulmasını canlandırdı
Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran ismi Müge Anlı, canlı yayında Güneş tutulmasını avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözer ile birlikte canlandırdı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T15:25+0300
2022-10-25T15:25+0300
2022-10-25T15:25+0300
müge anlı ile tatlı sert
güneş tutulması
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ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeminde Güneş tutulması vardı.Güneş tutulmasına günlerdir hazırlık yaptığını söyleyen Anlı, nalburdan alınan bir kaynak gözlüğünü gösterdi.Güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması uyarısında da bulunan Anlı, "Yayınımızın sonuna doğru güneş tutulmasını burada izleyeceğiz. Ben kaç gündür hazırlık yapıyorum biliyor musunuz? Çıplak gözle bakılmaması gerekiyor, bu yüzden bizimkiler nalburdan kaynak gözlüğü almış bana" dedi.Ayrıca sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin dolaşmasına da sinirlenen Anlı, "Bazı insanlar bu tarz olaylarda çok fazla etkileniyorlar. İki tık fazla alacaksınız, iki kişi fazla beğenecek diye insanları rahatsız etmeyin" diyerek tepki gösterdi.Tepkisini dile getiren Anlı, daha sonra Rahmi ve Şevki Hoca'yı ayağa kaldırıp, yaşanacak doğa olayını canlandırdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
müge anlı ile tatlı sert, güneş tutulması
müge anlı ile tatlı sert, güneş tutulması
Müge Anlı canlı yayında Güneş tutulmasını canlandırdı
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Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran ismi Müge Anlı, canlı yayında Güneş tutulmasını avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözer ile birlikte canlandırdı.
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeminde Güneş tutulması vardı.
Güneş tutulmasına günlerdir hazırlık yaptığını söyleyen Anlı, nalburdan alınan bir kaynak gözlüğünü gösterdi.
Güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması uyarısında da bulunan Anlı, "Yayınımızın sonuna doğru güneş tutulmasını burada izleyeceğiz. Ben kaç gündür hazırlık yapıyorum biliyor musunuz? Çıplak gözle bakılmaması gerekiyor, bu yüzden bizimkiler nalburdan kaynak gözlüğü almış bana" dedi.
Ayrıca sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin dolaşmasına da sinirlenen Anlı, "Bazı insanlar bu tarz olaylarda çok fazla etkileniyorlar. İki tık fazla alacaksınız, iki kişi fazla beğenecek diye insanları rahatsız etmeyin" diyerek tepki gösterdi.
Tepkisini dile getiren Anlı, daha sonra Rahmi ve Şevki Hoca'yı ayağa kaldırıp, yaşanacak doğa olayını canlandırdı.