https://sputniknews.com.tr/20221025/muge-anli-canli-yayinda-gunes-tutulmasini-canlandirdi-1062684834.html

Müge Anlı canlı yayında Güneş tutulmasını canlandırdı

Müge Anlı canlı yayında Güneş tutulmasını canlandırdı

Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran ismi Müge Anlı, canlı yayında Güneş tutulmasını avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözer ile birlikte canlandırdı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T15:25+0300

2022-10-25T15:25+0300

2022-10-25T15:25+0300

müge anlı ile tatlı sert

güneş tutulması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062685029_95:0:1656:878_1920x0_80_0_0_615b8e9b5d0832e4443fecf3a3231c92.jpg

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeminde Güneş tutulması vardı.Güneş tutulmasına günlerdir hazırlık yaptığını söyleyen Anlı, nalburdan alınan bir kaynak gözlüğünü gösterdi.Güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması uyarısında da bulunan Anlı, "Yayınımızın sonuna doğru güneş tutulmasını burada izleyeceğiz. Ben kaç gündür hazırlık yapıyorum biliyor musunuz? Çıplak gözle bakılmaması gerekiyor, bu yüzden bizimkiler nalburdan kaynak gözlüğü almış bana" dedi.Ayrıca sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin dolaşmasına da sinirlenen Anlı, "Bazı insanlar bu tarz olaylarda çok fazla etkileniyorlar. İki tık fazla alacaksınız, iki kişi fazla beğenecek diye insanları rahatsız etmeyin" diyerek tepki gösterdi.Tepkisini dile getiren Anlı, daha sonra Rahmi ve Şevki Hoca'yı ayağa kaldırıp, yaşanacak doğa olayını canlandırdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı ile tatlı sert, güneş tutulması