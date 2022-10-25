https://sputniknews.com.tr/20221025/ingiltere-krali-3-charles-annesinden-miras-kalan-atlari-satisa-cikardi-1062667968.html
İngiltere Kralı 3. Charles, annesinden miras kalan atları satışa çıkardı
İngiltere Kralı 3. Charles, annesinden miras kalan atları satışa çıkardı
İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth’in yarış atlarının bir kısmını satıyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T04:11+0300
2022-10-25T04:11+0300
2022-10-25T04:14+0300
dünya
kral 3. charles
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kraliçe 2. elizabeth
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satış
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70 yıl 214 günle ülkede tahtta en uzun süre kalan isim Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül’de hayatını kaybetti. Yerine Kral 3. Charles geçti.Tattersalls Müzayede Evi, yarış izlemeyi çok seven ve atlara olan tutkusuyla tanınan kraliçenin 14 atının bugün açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu. İnternet üzerinden takip edilebilecek açık artırma azami üç günde tamamlanacak.Satışa sunulan atlar arasında 100’den fazla yarış kazanan ‘Just Fine’ ve ‘Love Affairs’ de bulunuyor.Diken'in aktardığına göre, müzayede evinin sözcüsü Jimmy George, ”Bu sıra dışı bir durum değil. Çoğu at sahibi her yıl at satıyorlar. Kraliçenin çok fazla atı vardı hepsini tutmak mümkün değil” dedi.George, atların satışının kraliyet ailesinin atlarla olan bağının koptuğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Majesteleri diğer at sahiplerinin yaptığını yapıyor” ifadelerini kullandı.Babası Kral 6. George’dan kalan atlarıyla ömrü boyunca yakından ilgilenen Kraliçe 2. Elizabeth’in bu yıl 37 atı yarışlara katıldı. Sandringham’da bir yarış atı yetiştirme merkezi var.
https://sputniknews.com.tr/20220917/kral-3-charles-protesto-edildi-evlerimizi-isitmaya-cabalarken-gecit-toreninin-parasini-oduyoruz-1061311490.html
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kral 3. charles, elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, at, satış
kral 3. charles, elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, at, satış
İngiltere Kralı 3. Charles, annesinden miras kalan atları satışa çıkardı
04:11 25.10.2022 (güncellendi: 04:14 25.10.2022) Abone ol
İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth’in yarış atlarının bir kısmını satıyor.
70 yıl 214 günle ülkede tahtta en uzun süre kalan isim Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül’de hayatını kaybetti. Yerine Kral 3. Charles geçti.
Tattersalls Müzayede Evi, yarış izlemeyi çok seven ve atlara olan tutkusuyla tanınan kraliçenin 14 atının bugün açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu. İnternet üzerinden takip edilebilecek açık artırma azami üç günde tamamlanacak.
Satışa sunulan atlar arasında 100’den fazla yarış kazanan ‘Just Fine’ ve ‘Love Affairs’ de bulunuyor.
Diken'in aktardığına göre, müzayede evinin sözcüsü Jimmy George, ”Bu sıra dışı bir durum değil. Çoğu at sahibi her yıl at satıyorlar. Kraliçenin çok fazla atı vardı hepsini tutmak mümkün değil” dedi.
George, atların satışının kraliyet ailesinin atlarla olan bağının koptuğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Majesteleri diğer at sahiplerinin yaptığını yapıyor” ifadelerini kullandı.
Babası Kral 6. George’dan kalan atlarıyla ömrü boyunca yakından ilgilenen Kraliçe 2. Elizabeth’in bu yıl 37 atı yarışlara katıldı. Sandringham’da bir yarış atı yetiştirme merkezi var.