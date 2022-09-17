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https://sputniknews.com.tr/20220917/kral-3-charles-protesto-edildi-evlerimizi-isitmaya-cabalarken-gecit-toreninin-parasini-oduyoruz-1061311490.html
Kral 3. Charles protesto edildi: "Evlerimizi ısıtmaya çabalarken, geçit töreninin parasını ödüyoruz"
Kral 3. Charles protesto edildi: "Evlerimizi ısıtmaya çabalarken, geçit töreninin parasını ödüyoruz"
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, dün Galler'e yaptığı ziyarette bir kişinin tepkisiyle... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T14:53+0300
2022-09-17T14:53+0300
dünya
prens charles
kral 3. charles
kraliçe 2. elizabeth
ingiltere
enerji
enerji krizi
protesto
protesto gösterisi
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İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak dün Galler'in başkenti Cardiff’e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi. Kral Charles, protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve kralın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren kişinin önünü kapattı.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmiş, Buckingham Sarayı, Charles'ın tahta geçerek 'İngiltere Kralı' olduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/pedofili-ile-suclanan-ingiltere-prensi-andrewin-kraliyet-rolune-abisi-kral-2-charlesdan-onay-1061223486.html
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prens charles, kral 3. charles, kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, enerji, enerji krizi, protesto, protesto gösterisi
prens charles, kral 3. charles, kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, enerji, enerji krizi, protesto, protesto gösterisi

Kral 3. Charles protesto edildi: "Evlerimizi ısıtmaya çabalarken, geçit töreninin parasını ödüyoruz"

14:53 17.09.2022
© AFP 2022 / MARCO BERTORELLOKraliyet
Kraliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / MARCO BERTORELLO
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, dün Galler'e yaptığı ziyarette bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.
İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak dün Galler'in başkenti Cardiff’e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.
Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi. Kral Charles, protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve kralın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren kişinin önünü kapattı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmiş, Buckingham Sarayı, Charles'ın tahta geçerek 'İngiltere Kralı' olduğunu duyurmuştu.
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