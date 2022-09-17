https://sputniknews.com.tr/20220917/kral-3-charles-protesto-edildi-evlerimizi-isitmaya-cabalarken-gecit-toreninin-parasini-oduyoruz-1061311490.html

Kral 3. Charles protesto edildi: "Evlerimizi ısıtmaya çabalarken, geçit töreninin parasını ödüyoruz"

Kral 3. Charles protesto edildi: "Evlerimizi ısıtmaya çabalarken, geçit töreninin parasını ödüyoruz"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, dün Galler'e yaptığı ziyarette bir kişinin tepkisiyle... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T14:53+0300

2022-09-17T14:53+0300

2022-09-17T14:53+0300

dünya

prens charles

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kraliçe 2. elizabeth

ingiltere

enerji

enerji krizi

protesto

protesto gösterisi

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İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak dün Galler'in başkenti Cardiff’e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi. Kral Charles, protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve kralın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren kişinin önünü kapattı.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmiş, Buckingham Sarayı, Charles'ın tahta geçerek 'İngiltere Kralı' olduğunu duyurmuştu.

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