https://sputniknews.com.tr/20220915/pedofili-ile-suclanan-ingiltere-prensi-andrewin-kraliyet-rolune-abisi-kral-2-charlesdan-onay-1061223486.html

Çocuk istismarıyla suçlanan İngiltere Prensi Andrew'in kraliyet rolüne abisi Kral 3.Charles'dan onay

Çocuk istismarıyla suçlanan İngiltere Prensi Andrew'in kraliyet rolüne abisi Kral 3.Charles'dan onay

Cinsel saldırı ve pedofili suçlamaları bulunan Prens Andrew'un, kardeşi Charles'ın İngiltere Kralı olmasından sonra önemli bir kraliyet rolünü sürdürmesine... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T15:09+0300

2022-09-15T15:09+0300

2022-09-15T15:15+0300

dünya

ingiltere

prens andrew

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Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümdarlığı döneminde Devlet Danışmanlığı görevi yürüten York Dükü Prens Andrew'in, abisi Kral 3. Charles'ın tahta geçmesinin ardından bu görevi sürdürmesine karar verildi.İngiltere basınına yansıyan haberlere göre bu Kral 3. Charles'ın 'hastalık ve yurt dışında bulunma' gerekçesiyle bir süreliğine görevlerini yerine getirememesi durumunda Prens Andrew'in ağabeyinin yerine bu rolleri üstlenebileceği anlamına geliyor.Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden önce bu makamı dönemin veliaht Prensi Charles ve oğulları Prens William ile Prens Harry ve Prens Andrew üstlenmişti.Ancak Prens Andrew, daha önce pedofiliden hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nın ortaya çıkması, hakkındaki cinsel saldırı ve pedofili suçlamalarından sonra kraliyet görevlerinden çekilmişti.Prens Andrew ile birlikte ablası Prenses Beatrice de bu Devlet Danışmanlığı görevini üstlenecek.Devlet Danışmanlığı görevi İngiliz Kraliyet ailesindeki taht sıralamasının ilk 4 sırasında olup 21 yaşını doldurmuş üyelerine veriliyor.Kraliçe 2. Elizabeth'in Westminster'daki kraliyet alayına katılmasına rağmen Prens Andrew, çarşamba günkü taziyeye tek başına gitmişti.Geçen yıl 38 yaşındaki Virginia Giuffre, 61 yaşındaki Prens Andrew'ü 20 yılı aşkın bir süre önce kendisine 17 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı. Uzun süren tartışmaların ardından Andrew ve Giuffre’nin avukatları, ikilinin mahkeme dışında anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20191121/kralicenin-oglu-prens-andrew-cinsel-taciz-iddialarinin-ardindan-kraliyet-gorevlerini-birakti-1040667947.html

https://sputniknews.com.tr/20220215/prens-andrew-kendisini-cinsel-istismarla-suclayan-virginia-giuffre-ile-anlasmaya-vardi-1053880107.html

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