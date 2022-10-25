https://sputniknews.com.tr/20221025/bulent-arinctan-istifa-aciklamasi-kimse-bize-amentu-okutmaya-kalkmasin-1062672146.html
Bülent Arınç’tan ‘istifa’ açıklaması: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın
Bülent Arınç’tan ‘istifa’ açıklaması: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın
Bülent Arınç, AK Parti milletvekili olan oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın istifa edeceği iddialarına tepki göstererek "Biz birilerinin 'Oku bakalım Amentü’yü... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T09:48+0300
2022-10-25T09:48+0300
2022-10-25T09:48+0300
politika
ak parti
bülent arınç
istifa
ahmet mücahit arınç
politika
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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, ğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da AK Parti'den istifa edeceği iddiasına Bülent Arınç'tan tepki geldi.Dare Medya'ya konuşan Bülent Arınç, "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir" şeklinde konuştu.Arınç konuşmasının devamında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-partiden-istifa-eden-fakibaba-sayin-aksener-beni-ikna-etmemis-olsaydi-siyaseti-birakiyordum-1062548394.html
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ak parti, bülent arınç, istifa, ahmet mücahit arınç, politika
ak parti, bülent arınç, istifa, ahmet mücahit arınç, politika
Bülent Arınç’tan ‘istifa’ açıklaması: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın
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Bülent Arınç, AK Parti milletvekili olan oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın istifa edeceği iddialarına tepki göstererek "Biz birilerinin 'Oku bakalım Amentü’yü biliyor musun' diyeceği insanlar değiliz" dedi.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, ğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da AK Parti'den istifa edeceği iddiasına Bülent Arınç'tan tepki geldi.
Dare Medya'ya konuşan Bülent Arınç, "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir" şeklinde konuştu.
Arınç konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Kendisini buna cevap vermediyse parti ve meclis çalışmalarından dolayıdır, abdestinden şüphe etmemesindendir. Daha geçen hafta Ordu’da görevliydi bu haftada sanırım Edirne’de olacak. Her hafta sonu teşkilatlarla beraber çalışıyor. Oğlum iyi eğitim almış, profesyonel iş yaşamından siyasete davet edilmiş bu ülkeye sevdalı genç bir politikacı. Benim onu savunmam söz konusu olamaz lakin, o da görüyor, teşkilatlarda çalışıyor, insanlarla STK’lar ile görüşüyor ve özgüven ile denge hesabı yapmadan inandığı doğruları söylüyor diye hemen art niyetli birileri tarafından istifa edilecekler içerisine yazılacak, oradan benimle ilgili senaryolar üretecekler. Yok öyle yağma. Biz iki de bir de birilerinin 'Oku Bakalım Amentü’yü biliyor musun?' diyeceği insanlar değiliz. Sabrın da bir noktası var. Bizim Amentümüz, yerimiz, partimiz memleketimiz yurdumuz duruşumuz bellidir. Benim aileme kattığım en büyük değer ve yarınlarıma bırakacağım en büyük miras budur."