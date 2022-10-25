https://sputniknews.com.tr/20221025/bulent-arinctan-istifa-aciklamasi-kimse-bize-amentu-okutmaya-kalkmasin-1062672146.html

Bülent Arınç’tan ‘istifa’ açıklaması: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın

Bülent Arınç’tan ‘istifa’ açıklaması: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın

Bülent Arınç, AK Parti milletvekili olan oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın istifa edeceği iddialarına tepki göstererek "Biz birilerinin 'Oku bakalım Amentü’yü... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T09:48+0300

2022-10-25T09:48+0300

2022-10-25T09:48+0300

politika

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bülent arınç

istifa

ahmet mücahit arınç

politika

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, ğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da AK Parti'den istifa edeceği iddiasına Bülent Arınç'tan tepki geldi.Dare Medya'ya konuşan Bülent Arınç, "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir" şeklinde konuştu.Arınç konuşmasının devamında şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-partiden-istifa-eden-fakibaba-sayin-aksener-beni-ikna-etmemis-olsaydi-siyaseti-birakiyordum-1062548394.html

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ak parti, bülent arınç, istifa, ahmet mücahit arınç, politika