https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-kocadan-aile-sagligi-merkezinde-saldiriya-ugrayan-hemsirenin-durumuna-iliskin-aciklama-1062666889.html
Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca, çalıştığı kurumda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A.'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T01:06+0300
2022-10-25T01:06+0300
2022-10-25T01:06+0300
türkiye
karaman
hemşire
saldırı
silahlı saldırı
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051678244_0:129:2000:1254_1920x0_80_0_0_c13b45e4b34ee3990ce9f80f4d720d27.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da, çalıştığı aile sağlık merkezindeki odasında Hüseyin B. (28), tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki hemşire Emine A.'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı.Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1062643837.html
türkiye
karaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051678244_78:0:1922:1383_1920x0_80_0_0_2177eef8cfca4b48b733c689fa1501d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karaman, hemşire, saldırı, silahlı saldırı, fahrettin koca
karaman, hemşire, saldırı, silahlı saldırı, fahrettin koca
Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Abone ol
Bakan Koca, çalıştığı kurumda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A.'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da, çalıştığı aile sağlık merkezindeki odasında Hüseyin B. (28), tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki hemşire Emine A.'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı.
Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir."