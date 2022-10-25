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https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-kocadan-aile-sagligi-merkezinde-saldiriya-ugrayan-hemsirenin-durumuna-iliskin-aciklama-1062666889.html
Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca, çalıştığı kurumda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A.'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T01:06+0300
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türkiye
karaman
hemşire
saldırı
silahlı saldırı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da, çalıştığı aile sağlık merkezindeki odasında Hüseyin B. (28), tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki hemşire Emine A.'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı.Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1062643837.html
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karaman, hemşire, saldırı, silahlı saldırı, fahrettin koca
karaman, hemşire, saldırı, silahlı saldırı, fahrettin koca

Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama

01:06 25.10.2022
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Bakan Koca, çalıştığı kurumda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A.'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da, çalıştığı aile sağlık merkezindeki odasında Hüseyin B. (28), tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki hemşire Emine A.'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı.
Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir."
Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
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Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı
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