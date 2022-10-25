https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-kocadan-aile-sagligi-merkezinde-saldiriya-ugrayan-hemsirenin-durumuna-iliskin-aciklama-1062666889.html

Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan aile sağlığı merkezinde saldırıya uğrayan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama

Bakan Koca, çalıştığı kurumda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A.'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

karaman

hemşire

saldırı

silahlı saldırı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da, çalıştığı aile sağlık merkezindeki odasında Hüseyin B. (28), tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki hemşire Emine A.'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı.Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kast eden insanlığa kastetmiştir."

https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1062643837.html

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