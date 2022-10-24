https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1062643837.html
Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı
Karaman'da bir kişi, hemşireyi çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırganın, hemşireye platonik aşk beslediği... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T13:03+0300
2022-10-24T13:03+0300
2022-10-24T13:03+0300
türkiye
sağlık merkezi
hemşire
intihar
cinayet
karaman
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Silah ile yaralama olayı, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından iki yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/tff-binasina-saldiri-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1062515713.html
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sağlık merkezi, hemşire, intihar, cinayet, karaman
sağlık merkezi, hemşire, intihar, cinayet, karaman
Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı
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Karaman'da bir kişi, hemşireyi çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırganın, hemşireye platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Silah ile yaralama olayı, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.
Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından iki yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.