https://sputniknews.com.tr/20221024/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1062643837.html

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı

Karaman'da bir kişi, hemşireyi çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırganın, hemşireye platonik aşk beslediği... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T13:03+0300

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türkiye

sağlık merkezi

hemşire

intihar

cinayet

karaman

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Silah ile yaralama olayı, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından iki yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221020/tff-binasina-saldiri-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1062515713.html

türkiye

karaman

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sağlık merkezi, hemşire, intihar, cinayet, karaman