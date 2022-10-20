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TFF binasına saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı: 285'er yıla kadar hapis isteniyor
TFF binasına saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı: 285'er yıla kadar hapis isteniyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı. İki şüpheli hakkında... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:23+0300
2022-10-20T11:25+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
saldırı
mahkeme
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Başsavcılık tarafından, TFF'nin Riva'daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli C.U. ile tutuksuz şüpheli O.G. hakkında 4 sayfalık fezleke düzenlendi.Fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağızı mevkisinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği kaydedildi.Mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği aktarılan fezlekede, bir diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı.'Tabanca ile birden fazla ateş edildi'Fezlekede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 6 Eylül tarihli raporunda, C.U'nun sağ el svap numunesi üzerinde atış artığı bulunduğu, O.G'nin svap numunesi üzerinde atış artığına rastlanmadığı aktarıldı.Raporda, şüphelilerin olay günü giydikleri tişörtlerin sol ve sağ kol ağız kısımlarında atış artıkları bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Fezlekede, "Her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmediğine yönelik savunmalarda bulunmuş ise de yapılan soruşturma sonucunda toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, olay günü müştekilerin TFF yönetim binasında toplantı halinde oldukları esnada şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Steyr marka tabanca ile birden fazla ateş ettiklerinin anlaşıldığı" tespitine yer veriliyor.285'er yıla kadar hapis talebiOlayın gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında, hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş edip eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı anlatılan fezlekede, şüphelilerin üzerlerine atılı 19 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri değerlendirmesi yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/tff-binasina-silahli-saldiri-suphelisi-itiraz-uzerine-tutuklandi-1061374803.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), saldırı, mahkeme
türkiye futbol federasyonu (tff), saldırı, mahkeme

TFF binasına saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı: 285'er yıla kadar hapis isteniyor

11:23 20.10.2022 (güncellendi: 11:25 20.10.2022)
© AATFF binası
TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı. İki şüpheli hakkında 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Başsavcılık tarafından, TFF'nin Riva'daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli C.U. ile tutuksuz şüpheli O.G. hakkında 4 sayfalık fezleke düzenlendi.

Fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağızı mevkisinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği kaydedildi.

Mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği aktarılan fezlekede, bir diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı.

'Tabanca ile birden fazla ateş edildi'

Fezlekede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 6 Eylül tarihli raporunda, C.U'nun sağ el svap numunesi üzerinde atış artığı bulunduğu, O.G'nin svap numunesi üzerinde atış artığına rastlanmadığı aktarıldı.
Raporda, şüphelilerin olay günü giydikleri tişörtlerin sol ve sağ kol ağız kısımlarında atış artıkları bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Fezlekede, "Her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmediğine yönelik savunmalarda bulunmuş ise de yapılan soruşturma sonucunda toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, olay günü müştekilerin TFF yönetim binasında toplantı halinde oldukları esnada şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Steyr marka tabanca ile birden fazla ateş ettiklerinin anlaşıldığı" tespitine yer veriliyor.

285'er yıla kadar hapis talebi

Olayın gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında, hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş edip eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı anlatılan fezlekede, şüphelilerin üzerlerine atılı 19 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri değerlendirmesi yapılıyor.
TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
19 Eylül, 16:47
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