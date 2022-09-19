https://sputniknews.com.tr/20220919/tff-binasina-silahli-saldiri-suphelisi-itiraz-uzerine-tutuklandi-1061374803.html
TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
TFF binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazda... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T16:47+0300
2022-09-19T16:47+0300
2022-09-19T16:52+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060694189_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5afab8cf2d99d3f8f06a2d6f09f5658b.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirası ile ev hapsi kaldırılan şüpheli tutuklandı.Riva'da bulunan binada 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/tff-binasina-duzenlenen-saldiriya-iliskin-3-zanli-adliyede-1060765818.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060694189_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_640b4712b0fb8c72f360c4ca35612052.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı
türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı
TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı
16:47 19.09.2022 (güncellendi: 16:52 19.09.2022) Abone ol
TFF binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazda bulundu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirası ile ev hapsi kaldırılan şüpheli tutuklandı.
Riva'da bulunan binada 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.
Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.