https://sputniknews.com.tr/20220903/tff-binasina-duzenlenen-saldiriya-iliskin-3-zanli-adliyede-1060765818.html
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T18:18+0300
2022-09-03T18:18+0300
2022-09-03T18:18+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060694189_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5afab8cf2d99d3f8f06a2d6f09f5658b.jpg
TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060694189_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_640b4712b0fb8c72f360c4ca35612052.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), gözaltı
türkiye futbol federasyonu (tff), gözaltı
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.