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TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T18:18+0300
2022-09-03T18:18+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
gözaltı
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TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), gözaltı
türkiye futbol federasyonu (tff), gözaltı

TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede

18:18 03.09.2022
© AATFF binası
TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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