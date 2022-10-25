https://sputniknews.com.tr/20221025/apple-az-talep-nedeniyle-iphone-14-plus-uretimini-azaltiyor-1062687306.html

Apple, iPhone 14 Plus üretimini azaltıyor

Apple, iPhone 14 Plus üretimini azaltıyor

Teknoloji devi Apple, yeni tanıttığı iPhone 4 Plus model akıllı telefonların üretimini zayıf talep nedeniyle azaltıyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T16:21+0300

2022-10-25T16:21+0300

2022-10-25T16:27+0300

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apple

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Pazar araştırma şirketi TrendForce, teknoloji devi Apple'ın orta segment akıllı telefon modeli iPhone 14 Plus'ın üretimini zayıf talep nedeniyle azalttığını ve onun yerine daha pahalı olan iPhone 14 Pro'nun üretimini artırdığını duyurdu.Şirketin hazırladığı rapora göre iPhone 14 Pro'nun şirketin gelirlerindeki payı, başlangıçta öngörülen yüzde 50'den yüzde 60'a yükseldi ve ileriki vadede yüzde 65'e çıkması bekleniyor.Öte yandan raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu baskılamak amacıyla faiz oranlarını artırma kararının 2023'ün ilk çeyreğinde tüketici harcamalarının kısılmasına neden olacağı ve bunun da iPhone'lara olan talebi azaltacağı tahmini yer aldı.Söz konusu talep azalmasının üretimde yıllık bazda yüzde 14'lük azalmaya neden olması bunun da iPhone üretiminin 52 milyon adet düşmesi anlamına geldiği belirtiliyor.Apple, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.Bununla birlikte araştırma şirketi Canalys'e göre Apple, üçüncü çeyrekte sevkiyatlarda artış kaydeden ilk beşteki tek akıllı telefon üreticisiydi ve pazar payını önceki yıla göre yüzde 3 artırarak yüzde 18'e çıkardı.Ayrıca Canalys, bu paydaki artışın akıllı telefon pazarının yüzde 9 daralmasıyla birlikte geldiği notunu düştü.Teknoloji devi, ABD ve Çin arasında gerilimin artması nedeniyle oluşan riski önlemek amacıyla geçen ay üretimin bir kısmını Çin'den Hindistan'a kaydıracağını duyurmuştu.TrendForce, Apple'ın Hindistan'daki üretiminin payının 2023'te yüzde 5'i geçeceğini ve yıllar içinde artacağını vurguladı.

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