https://sputniknews.com.tr/20221024/rusya-lideri-putin-aliyev-ve-pasinyani-rusyaya-uclu-zirveye-davet-etti--1062662258.html
Rusya lideri Putin, Aliyev ve Paşinyan’ı Rusya’ya üçlü zirveye davet etti
Rusya lideri Putin, Aliyev ve Paşinyan’ı Rusya’ya üçlü zirveye davet etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Rusya’ya üçlü... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T21:47+0300
2022-10-24T21:47+0300
2022-10-24T21:50+0300
dünya
rusya
azerbaycan
ermenistan
vladimir putin
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Batı'nın, Ukrayna’da uyguladığı çatışma planlarını açık biçimde aktarmaya çalıştığı Kafkasya’da ivme kazanan endişe verici eğilimlerden endişe duymamamız mümkün değil” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/aliyev-ermenistanin-baris-anlasmasini-imzalayacagini-umuyorum-1062656932.html
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rusya, azerbaycan, ermenistan, vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan
rusya, azerbaycan, ermenistan, vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan
Rusya lideri Putin, Aliyev ve Paşinyan’ı Rusya’ya üçlü zirveye davet etti
21:47 24.10.2022 (güncellendi: 21:50 24.10.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Rusya’ya üçlü zirveye davet ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Batı'nın, Ukrayna’da uyguladığı çatışma planlarını açık biçimde aktarmaya çalıştığı Kafkasya’da ivme kazanan endişe verici eğilimlerden endişe duymamamız mümkün değil” ifadesini kullandı.