Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum
18:58 24.10.2022 (güncellendi: 18:59 24.10.2022)
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın bölgeye istikrar getirecek ve ikili işbirliğinin temelini teşkil edecek olan barış anlaşmasını imzalayacağını umduğunu söyledi.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, "Ermeni tarafının siyasi irade göstereceğini ve uluslararası toplum tarafından kabul gören ana ilkeler temelinde Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayacağını umuyorum. Bu gerçekleşire, Güney Kafkasya'ya barış gelir ve aynı zamanda işbirliği fırsatları doğar" dedi.
Aliyev ve Garibaşvili, ikili görüşmede Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında siyasi görüşmelerin başlaması konusunda görüş alışverişi yaptı. Aliyev, Erivan'ın hazır olduğunu bildirmesi halinde Bakü'nün görüşmelere hazır olduğunun altını çizdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da dörtlü görüşme yapmıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmeden sonraki açıklamasında, her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurgulamıştı.
Aliyev ve Garibaşvili, ikili görüşmede Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında siyasi görüşmelerin başlaması konusunda görüş alışverişi yaptı. Aliyev, Erivan'ın hazır olduğunu bildirmesi halinde Bakü'nün görüşmelere hazır olduğunun altını çizdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da dörtlü görüşme yapmıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmeden sonraki açıklamasında, her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurgulamıştı.