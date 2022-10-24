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https://sputniknews.com.tr/20221024/rus-pobeda-havayolu-sirketi-turkiyeye-ucmaya-baslayacak-1062643101.html
Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye’ye uçmaya başlayacak
Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye’ye uçmaya başlayacak
Rusya’nın ucuz tarifeli uçuşları ile bilinen Pobeda havayolu şirketinin, sene sonunda Türkiye uçuşlarına başlayacağı açıklandı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T12:36+0300
2022-10-24T12:36+0300
dünya
pobeda
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uçuş
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Rus Pobeda havayolu şirketi yetkilileri, “Pobeda, Türkiye’ye uçuş başlatma planlarını doğrulamaktadır” açıklamasını yaptı.Daha önce Rus Kommersant gazetesi, ucuz tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Pobeda’nın, aralık sonunda Antalya uçuşlarını başlatmak için Rus federal havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya başvurduğunu yazmıştı.Antalya’ya her gün uçmak için başvuruda bulunan havayolu şirketinin, İstanbul’a da uçuşlar düzenlemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.Pobeda, Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle yurtdışı uçuşlarını geçen bahar aylarında tamamen durdurmuştu. Daha sonra şirket, St. Petersburg-Minsk uçuşlarını başlattı. Belarus’un başkenti Minsk şu anda havayolu şirketinin ülke dışında uçtuğu tek nokta.
https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzman-turkiyenin-enerji-merkezi-haline-getirilmesi-abd-cikarlarina-dogrudan-bir-meydan-okuma-1062582146.html
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pobeda, türkiye, uçuş
pobeda, türkiye, uçuş

Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye’ye uçmaya başlayacak

12:36 24.10.2022
© Sputnik / Sergey PivovarovDünyanın en şık hostes üniformaları
Dünyanın en şık hostes üniformaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Rusya’nın ucuz tarifeli uçuşları ile bilinen Pobeda havayolu şirketinin, sene sonunda Türkiye uçuşlarına başlayacağı açıklandı.
Rus Pobeda havayolu şirketi yetkilileri, “Pobeda, Türkiye’ye uçuş başlatma planlarını doğrulamaktadır” açıklamasını yaptı.
Daha önce Rus Kommersant gazetesi, ucuz tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Pobeda’nın, aralık sonunda Antalya uçuşlarını başlatmak için Rus federal havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya başvurduğunu yazmıştı.
Antalya’ya her gün uçmak için başvuruda bulunan havayolu şirketinin, İstanbul’a da uçuşlar düzenlemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.
Pobeda, Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle yurtdışı uçuşlarını geçen bahar aylarında tamamen durdurmuştu. Daha sonra şirket, St. Petersburg-Minsk uçuşlarını başlattı. Belarus’un başkenti Minsk şu anda havayolu şirketinin ülke dışında uçtuğu tek nokta.
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