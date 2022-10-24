https://sputniknews.com.tr/20221024/rus-pobeda-havayolu-sirketi-turkiyeye-ucmaya-baslayacak-1062643101.html
Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye’ye uçmaya başlayacak
Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye’ye uçmaya başlayacak
Rusya’nın ucuz tarifeli uçuşları ile bilinen Pobeda havayolu şirketinin, sene sonunda Türkiye uçuşlarına başlayacağı açıklandı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T12:36+0300
2022-10-24T12:36+0300
2022-10-24T12:36+0300
dünya
pobeda
türkiye
uçuş
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Rus Pobeda havayolu şirketi yetkilileri, “Pobeda, Türkiye’ye uçuş başlatma planlarını doğrulamaktadır” açıklamasını yaptı.Daha önce Rus Kommersant gazetesi, ucuz tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Pobeda’nın, aralık sonunda Antalya uçuşlarını başlatmak için Rus federal havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya başvurduğunu yazmıştı.Antalya’ya her gün uçmak için başvuruda bulunan havayolu şirketinin, İstanbul’a da uçuşlar düzenlemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.Pobeda, Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle yurtdışı uçuşlarını geçen bahar aylarında tamamen durdurmuştu. Daha sonra şirket, St. Petersburg-Minsk uçuşlarını başlattı. Belarus’un başkenti Minsk şu anda havayolu şirketinin ülke dışında uçtuğu tek nokta.
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pobeda, türkiye, uçuş
Rus Pobeda havayolu şirketi, Türkiye’ye uçmaya başlayacak
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Rusya’nın ucuz tarifeli uçuşları ile bilinen Pobeda havayolu şirketinin, sene sonunda Türkiye uçuşlarına başlayacağı açıklandı.
Rus Pobeda havayolu şirketi yetkilileri, “Pobeda, Türkiye’ye uçuş başlatma planlarını doğrulamaktadır” açıklamasını yaptı.
Daha önce Rus Kommersant gazetesi, ucuz tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Pobeda’nın, aralık sonunda Antalya uçuşlarını başlatmak için Rus federal havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya başvurduğunu yazmıştı.
Antalya’ya her gün uçmak için başvuruda bulunan havayolu şirketinin, İstanbul’a da uçuşlar düzenlemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.
Pobeda, Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle yurtdışı uçuşlarını geçen bahar aylarında tamamen durdurmuştu. Daha sonra şirket, St. Petersburg-Minsk uçuşlarını başlattı. Belarus’un başkenti Minsk şu anda havayolu şirketinin ülke dışında uçtuğu tek nokta.