https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzman-turkiyenin-enerji-merkezi-haline-getirilmesi-abd-cikarlarina-dogrudan-bir-meydan-okuma-1062582146.html

Rus uzman: Türkiye'nin enerji merkezi haline getirilmesi ABD çıkarlarına doğrudan bir meydan okuma

Rus uzman: Türkiye'nin enerji merkezi haline getirilmesi ABD çıkarlarına doğrudan bir meydan okuma

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin uluslararası bir enerji merkezi haline getirilmesinin ABD’nin çıkarlarına bir tehdit olduğunu belirtti. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T21:14+0300

2022-10-21T21:14+0300

2022-10-21T21:14+0300

görüş

rusya

türkiye

doğalgaz

igor korotçenko

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 satışıyla ilgili olarak Ankara için tek çıkış yolunun ABD olmadığını, gerektiğinde S-400'lerde olduğu gibi ABD'nin dışında da alternatiflere baktıklarını ifade etmişti.Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü, askeri uzman İgor Korotçenko, bu olasılığı dışlamayarak ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedariği konusundaki tutumunun değişmesi ile Türkiye'nin bir enerji merkezi haline getirilmesi önerisi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyledi.Korotçenko, “ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedariği konusundaki tutumunun ani bir şekilde değişmesi ile Vladimir Putin'in Türkiye'de bir gaz merkezi kurma önerisi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şu anda, her şeyden önce Türkiye'nin Rusya'nın aktif yardımı ile uluslararası ölçekte bir enerji merkezine dönüşmesiyle bağlantılı bir Rus-Türk stratejik ittifakının oluşuyor. ABD, öncelikle Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazını Avrupa pazarına ihraç etme fırsatını değerlendirerek küresel enerji tedarik pazarına hakim olmak istiyor. Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelmesi ABD çıkarlarına doğrudan bir meydan okumadır. Bu bağlamda, Washington'un Ankara'ya yönelik düşmanca tavrının giderek artan bir ölçekte kendini göstereceğini söylemek için her türlü sebep var. ABD için, enerji merkezi şeklindeki güçlü bir Türkiye, ABD'nin siyasi ve ekonomik çıkarlarına bir tehdittir. Dolayısıyla, ikili ilişkilerin görünüşte birbirinden tamamen farklı iki alanı arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor” dedi.Türkiye'nin Amerikan F-16 savaş uçaklarına karşı ne tür alternatifleri olduğu sorusunu Rus uzman, şu sözlerle yanıtladı: "Amerikan savaş uçakları alternatifsiz değil. Türkiye için çok cazip Rus alternatifleri var. Özellikle F-16 avcı uçakları yerine Rusya, Türkiye'ye Su-30SM veya Su-35 gibi çok daha modern çok işlevli avcı uçakları önerebilir.”Korotçenko ayrıca, Rus 5. nesil çok amaçlı Su-57 avcı uçağını da alternatifler arasında gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20221014/rus-senator-rusyadan-turkiye-uzerinden-avrupaya-ek-gaz-tedariki-bu-yil-mumkun-1062320174.html

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rusya, türkiye, doğalgaz, igor korotçenko