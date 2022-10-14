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https://sputniknews.com.tr/20221014/rus-senator-rusyadan-turkiye-uzerinden-avrupaya-ek-gaz-tedariki-bu-yil-mumkun-1062320174.html
Rus senatör: Rusya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek gaz tedariki bu yıl mümkün
Rus senatör: Rusya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek gaz tedariki bu yıl mümkün
Rus senatör İvan Abramov, Rusya’dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek doğalgaz tedarikinin bu yıl mümkün olduğunu söyledi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T20:47+0300
2022-10-14T20:47+0300
dünya
rusya
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doğalgaz
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Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Sputnik’e demecinde Rusya’dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek gaz tedarikinin bu yıl mümkün olduğunu, Avrupalılar için fiyatın artabileceğini, ancak gaz dağıtım merkezi Türkiye’de olacağından Ankara için karlı olacağını ifade etti.Gaz dağıtımı için gelecekte bir altyapı oluşturulmasının gerekeceğini belirten Abramov, Türkiye’nin yararına olacağından Türk tarafının Rusya’nın taklifini kabul edeceğini kaydetti.Türkiye üzerinden tedarik edilen gazın fiyatının, Avrupalılar için Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla sevk edilen gazın fiyatından daha yüksek olacağına vurgu yapan senatör, “Kuzey Akım-1 üzerinden her ne kadar şu anda gaz pompalanmıyor olsa da, onu koruyoruz, masraflarını karşılıyoruz. Tüm bu masrafların yanı sıra boru hatlarının onarımına gidecek diğer harcamalar da hesaplanarak gazın fiyatına eklenecek. Boru hatlarının patlatılması sonrasında da fiyatların aynı kalacağı düşünülmemeli. Tüm giderleri hesaplayıp fiyata dahil edeceğiz. Bunu da son tüketici ödeyecek. Gaz satışından Türkiye de kazanacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/rusyadan-turkiyeye-dogalgaz-merkezi-hazirligi-turkiyenin-guvenilir-bulundugunu-gosteriyor-1062280131.html
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rusya, türkiye, doğalgaz
rusya, türkiye, doğalgaz

Rus senatör: Rusya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek gaz tedariki bu yıl mümkün

20:47 14.10.2022
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Rus senatör İvan Abramov, Rusya’dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek doğalgaz tedarikinin bu yıl mümkün olduğunu söyledi.
Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Sputnik’e demecinde Rusya’dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ek gaz tedarikinin bu yıl mümkün olduğunu, Avrupalılar için fiyatın artabileceğini, ancak gaz dağıtım merkezi Türkiye’de olacağından Ankara için karlı olacağını ifade etti.
Gaz dağıtımı için gelecekte bir altyapı oluşturulmasının gerekeceğini belirten Abramov, Türkiye’nin yararına olacağından Türk tarafının Rusya’nın taklifini kabul edeceğini kaydetti.
Türkiye üzerinden tedarik edilen gazın fiyatının, Avrupalılar için Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla sevk edilen gazın fiyatından daha yüksek olacağına vurgu yapan senatör, “Kuzey Akım-1 üzerinden her ne kadar şu anda gaz pompalanmıyor olsa da, onu koruyoruz, masraflarını karşılıyoruz. Tüm bu masrafların yanı sıra boru hatlarının onarımına gidecek diğer harcamalar da hesaplanarak gazın fiyatına eklenecek. Boru hatlarının patlatılması sonrasında da fiyatların aynı kalacağı düşünülmemeli. Tüm giderleri hesaplayıp fiyata dahil edeceğiz. Bunu da son tüketici ödeyecek. Gaz satışından Türkiye de kazanacak” ifadelerini kullandı.
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