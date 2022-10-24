https://sputniknews.com.tr/20221024/ortak-koordinasyon-merkezi-tahil-dolu-113-gemi-teftis-icin-beklemede-1062665037.html

Ortak Koordinasyon Merkezi: Tahıl dolu 113 gemi teftiş için beklemede

Ortak Koordinasyon Merkezi: Tahıl dolu 113 gemi teftiş için beklemede

İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi (OKM), Karadeniz tahıl girişiminde yer alan gemilerin teftişinde gecikmelerin yaşandığını belirtti. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T23:45+0300

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Açıklamada, “Ortak Koordinasyon Merkezi, şu anda 113 geminin teftiş için kayıtlı olduğunu ve 60 geminin de Türk karasularında Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılmayı beklediğini bildiriyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “OKM, gecikmelerin tedarik zincirinde ve limanların faaliyetinde kesintilere yol açabileceğinden endişe duyuyor. OKM, geçtiğimiz birkaç gün içinde yeniden, girişime katılacak yeni gemileri kaydetmeye başladı” dendi.Gecikmeleri ortadan kaldırma yollarının değerlendirildiği belirtilirken yeni hasadın yaklaştığı, mevcut anlaşma kapsamında faaliyet gösteren Ukrayna limanlarındaki depoların yeniden dolacağı uyarısı yapıldı.OKM heyetinin bu konuyla ilgili vizyonlarını Birleşmiş Milletler’e sunduğu aktarıldı.Teftiş grubu sayısının beşe çıkarıldığı anlatılan açıklamada, prosedürleri optimize etmenin ve çalışmaların etkinliğini artırmanın yollarının arandığı kaydedildi.97 geminin taşıdığı yükün toplam ağırlığının 2 milyon 125 bin 533 ton, gelmekte olan gemilerin potansiyel taşıma kapasitesinin ise yaklaşık 1 milyon 900 bin ton olduğu belirtilen açıklamada, “Bu, küresel gıda güvenliğindeki sorununu çözmeye yardımcı olacak, çok ihtiyaç duyulan tahıl ve gıda ürünleridir” dendi.Bugüne kadar tahıl anlaşması kapsamında 8 milyon 500 bin tondan fazla gıda ürünlerinin geçişine izin verildiği anımsatıldı.

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